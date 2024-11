Alluvione a Catania: tutta la verità su Canale di Gronda / Collettore B con l’Ing. Luigi Bosco – L’Intervista

Dopo l'alluvione dello scorso 19 ottobre siamo andati ad indagare le cause che mettono spesso in ginocchio la città di Catania ogni qual volta piove in maniera anche soltanto discretamente intensa. Il Canale di Gronda e il famoso "collettore B" potrebbero risolvere la situazione? E se si, perchè non sono stati portati a compimento? Lo abbiamo chiesto all'Ing. Luigi Bosco...