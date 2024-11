Gli appuntamenti di Etneb, a Bronte l’evento “Pistacchio & dopopasto”

- Pubblicità -

Terzo fine settimana ricco di appuntamenti per Etneb, il progetto finanziato dal Ministero del Turismo ed organizzato dall’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo che celebra i territori dell’Etna e dei Nebrodi. In programma, tra gli eventi organizzati da Sicily Fest c’è “Pistacchio & dopopasto”, domenica 10 novembre dalle ore 11 alle 20, a Bronte. Presso la ducea di Nelson che, per l’occasione aprirà gratuitamente al pubblico la chiesetta e i giardini, sarà possibile degustare le paste al pistacchio della Pasticceria Cardillo, due cocktail ispirati all’oro verde e ideati da bartender Andrea Mannelli del locale Exenz di Catania. E ancora, la pizza alla pala a cura del maestro pizzaiolo Alessandro De Natale dell’omonima pizzeria di Fiumefreddo. Lo chef Sandro Rinaldo Chiù del ristorante “La Fucina del Vulcano” di Bronte proporrà un primo piatto sempre a base di pistacchio. Amari in degustazione e Dj set in vinile.

“Da tanti anni mi occupo di promozione del territorio in chiave innovativa – spiega Sarah Spampinato ideatrice del Popupmarket e del Sicily fest, nonchè una degli operatori che sta sviluppando il progetto “Le Vie della Lava” per Etneb – La Sicilia, e in particolare questo territorio tra l’Etna e i Nebrodi, offre un turismo sostenibile e di qualità che, valorizzato, è capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. Ci sono tradizioni che si tramandano da generazioni in generazioni che devono essere condivise e celebrate perchè rappresentano un patrimonio che tutti ci invidiano. Queste 7 giornate saranno occasioni da non perdere per vivere la cultura immersi nella storia e identità dei luoghi che, spesso, non conosciamo”.

- Pubblicità -

“Venire a Bronte – commenta il sindaco di Bronte Giuseppe Firrarello – senza assaggiare la bontà della sua cucina tipica al verde Pistacchio è un peccato che il palato non può compiere. E ‘pistacchio&dopopasto’ con il patrocinio del comune di Bronte è un ottimo momento per soddisfare il palato. Una festa cui noi mettiamo a disposizione l’abbacinante bellezza del Castello Nelson. Qui il turista potrà assaggiare le migliori prelibatezze che il territorio offre, ma anche passeggiare negli stessi viali attraversati dai nobili discendenti dell’ammiraglio inglese Horatio Nelson”.

“Inoltre, fra tante meraviglie, il turista rimarrà affascinato dal “mite” giardino, dalla chiesa di Santa Maria con il suo portale e dal museo della pietra lavica. Ma non solo. Raggiungendo l’abitato di Bronte scoprirà una cittadina accogliente e ricca di storia – conclude il sindaco – Troverà una cittadina che fra chiese e la Pinacoteca “Nunzio Sciavarrello” apre lo sguardo lo sguardo all’Etna con i suoi sentieri unici che, volendo, ci permettono di ammirare le lave cordate anche a bassa quota”.