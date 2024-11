Manovra quater, Cisal: “Sostegno a lavoratori e imprese, aumentare i fondi per la crisi idrica”

- Pubblicità -

“La manovra quater, approvata l’altro ieri dall’Assemblea regionale siciliana, finanzia importanti misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese che accogliamo positivamente. La stabilizzazione dei precari delle Camere di Commercio, i fondi per la contrattazione collettiva regionale, il sostegno ai percettori di mobilità in deroga di Gela e Termini Imerese e gli interventi a favore di studenti, fuori sede e famiglie indigenti sono segnali concreti che aiuteranno il sistema economico e produttivo isolano. Ringraziamo il Governo e le forze parlamentari per aver esitato la manovra in tempi rapidi ma chiediamo più sforzi per contrastare la crisi idrica che ha messo in ginocchio le aziende e a rischio migliaia di posti di lavoro: la politica siciliana, al di là degli schieramenti, faccia fronte comune per ottenere più fondi dallo Stato”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione di Cisal Sicilia.

