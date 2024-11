Crotone-Catania 3-2: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania stecca ancora in campionato. Questa volta è il Crotone a superare i rossazzurri per 3-2 grazie alle reti di Silva al 8′, Gomez al 24′ e Giron al 38′. Per i siciliani a segno Stoppa al 72′ e un autorete dello stesso Giron al 79′ su punizione di Jimenez. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Jimenez e Stoppa i migliori, male Adamonis e Castellini

ADAMONIS 4: Involuzione clamorosa del portiere del Catania che prende tre gol abbastanza evitabili. Grandissime responsabilità soprattutto sul primo gol di Silva al 8’.

IERARDI 5: Sbaglia stop facili e spesso lascia troppo spazio sulla destra agli avversari. Ancora rimandato al prossimo appello.

(dal 86′) CARPANI S.V.

DI GENNARO 5,5: Il migliore dei centrali, anche se nel primo tempo va in confusione come tutto il suo reparto.

CASTELLINI 4,5: Tra i peggiori in campo, totalmente assente nel primo tempo e con Silva che ha fatto quello che voleva sulla sua fascia di competenza.

GUGLIELMOTTI 5: Dalla destra è uno dei più propositivi, ma il troppo nervosismo lo frega e sbaglia cross e appoggi facili per i compagni.

(dal 66′) RAIMO 6: Entra e fa il compito richiesto: mettere ordine e giocare semplice. E lo fa.

VERNA 5: Spesso si ha l’impressione che l’ex Catanzaro corra a vuoto e lasci scoperto l’intero reparto di centrocampo. Ancora da rivedere.

QUAINI 5: Impreciso e spesso non riesce a stare al passo con la fase aggressiva dei centrocampisti avversari. Esce dopo 45 minuti perché ammonito

(dal 46’) MONTALTO 5,5: Tra i più pimpanti nel secondo tempo ma sbaglia dei gol importanti nel secondo tempo che potevano valere il 3-3.

ANASTASIO 5: Nel primo tempo soffre moltissimo sulla fascia sinistra e spesso sbaglia quasi tutti i cross per i compagni.

JIMENEZ 6: Gioca in un ruolo non suo per gran parte della gara e orchestra la reazione nel secondo tempo propiziando il secondo gol dei rossazzurri.

LUNETTA 5+: Nel primo tempo uno dei pochi che ci mette corsa e grinta in mezzo al campo. Poi sparisce dai radar e spesso viene mal servito dai compagni.

(dal 59′) STOPPA 6: Entra e realizza la rete del 3-1 e riapre la partita. Tra i più vivaci in campo nella ripresa.

INGLESE 5: Assente oggi dalle dinamiche di gioco del Catania. Forse troppo nervosismo non ha aiutato l’ex Napoli.

(dal 66′) D’ANDREA 5,5: Dà vivacità al Catania nel secondo tempo ma spesso sbaglia appoggi facili per i compagni.

TOSCANO 4: Partita persa per un primo tempo approcciato in maniera disastrosa rischiando l’imbarcata. Nel secondo tempo si vede un Catania più reattivo ma che globalmente ha meritato la sconfitta. C’è da riflettere molto su questa squadra perché adesso servono punti e una reazione immediata già venerdì col Trapani.