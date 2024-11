L’Ordine dei Commercialisti di Palermo organizza un evento per analizzare gli effetti della Manovra 2025 sul Sud e le ZES

- Pubblicità -

Palermo, 11 novembre 2024 – Il dibattito sulla manovra economica del governo Meloni si arricchisce di un appuntamento dedicato all’analisi degli effetti sul Sud Italia e in particolare sulla Sicilia. Mercoledì 13 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, si terrà un evento e-learning gratuito, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo guidato da Nicola La Barbera e coordinato dal giornalista economico Gianni Trovati. Con la partecipazione di esperti del settore, l’incontro, parte del ciclo “Economia in Ordine 2025,” sarà incentrato sugli effetti della manovra 2025, sull’andamento del debito pubblico, nonché sull’economia del Mediterraneo e sulle prospettive per le Zone Economiche Speciali (ZES), con uno sguardo verso l’Industria 5.0. L’incontro rappresenta un’opportunità per approfondire i punti chiave della manovra e i suoi possibili riflessi sulle politiche di sviluppo, con l’obiettivo di valutare strategie che possano sostenere la competitività e l’innovazione delle imprese siciliane. L’evento si terrà su piattaforma GoToWebinar, con iscrizione gratuita sul portale FPC 2.0.

Gianni Trovati è giornalista dal 2004, un master in giornalismo alla Cattolica di Milano, lavora al Sole 24 Ore dal 2005, prima all’edizione del Lunedì e poi a Norme&Tributi, occupandosi di finanza e fisco locale, poi di pubblica amministrazione. Dal 2016 segue la finanza pubblica e il MEF dalla redazione romana e coordina il Quotidiano digitale degli Enti locali e della PA.

- Pubblicità -