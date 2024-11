Via dei Corti 2024: 10 anni di cinema da festeggiare, dal 28 novembre al 1 dicembre

- Pubblicità -

GRAVINA DI CATANIA – La X edizione del Festival Indipendente di Cinema Breve “Via dei Corti” sta per iniziare e dal 28 novembre all’1 dicembre si riaccenderanno le luci del cinema alle pendici dell’Etna. L’Auditorium Angelo Musco di Gravina di Catania rappresenterà il cuore pulsante delle giornate del festival, ma non solo, poiché come ogni anno alcuni incontri si terranno anche presso la Sala delle Arti e al Centro Commerciale Katané, main partner dell’evento.

Il Festival “Via dei Corti” è realizzato dalle associazioni Gravina Arte e No_Name, con il patrocinio del Comune di Gravina di Catania, oltre che da parte di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Mic, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici,

- Pubblicità -

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà lunedì 18 novembre alle ore 9.00 presso la Sala Delle Arti del comune etneo e saranno presenti il sindaco Massimiliano Giammusso, la presidente del festival Marcella Messina, il direttore artistico Cirino Cristaldi e alcuni dei componenti della direzione artistica e organizzativa, Daniele Gangemi e Giuseppe Sapienza, che presenteranno il ricco programma per un decimo anno da celebrare.

Quattrogiornate fitte di incontri, quelle dal 28 novembre all’1 dicembre, si comincia come sempre con la sezione “Corti Scolastici” che in questa edizione conferma la forte adesione di tanti studenti da tutto il territorio nazionale.

Le serate di gala saranno caratterizzate dalla proiezione dei corti finalisti provenienti da tutto il mondo e saranno presentate da Simona Zagarella e Giulia Sapienza con l’incursione, nella “prima” del festival, dell’amato presentatore siciliano Ruggero Sardo.

A giudicare queste opere, una giuria composta da eccellenti artisti e professionisti del panorama nazionale: Ester Pantano, Alessandra Masi, Liliana Fiorelli, Angela Curri, Lucia Sardo, Davide Vigore, Roberto Carrubba, Francesco Zarzana, Salvatore Lizzio, Ruggero Sardo, Ines Manca, Alessandro Marinaro, Rosario Scuderi, Chiara Rapisarda, Ermete Labbadia, Debora Scalzo, Marta Lìmoli, Riccardo Camilli, Roberto Baldassarre, Marina Savino, Caludio Masenza, Danilo Arena.

Anche in questa decima edizione è prevista la giuria di giornalisti ed esperti di cinema che decreteranno il corto vincitore del Premio della Critica, composta da: Valentina Carmen Chisari, Cateno Piazza, Lucio Di Mauro, Daniele Lo Porto, Giuseppina Adriana Macrì Di Bella, Dino Stornello, Enzo Stroscio, Davide Catalano, Giovanni Finocchiaro, Alessandro Di Costa.

Ultime, ma non per importanza, la Giuria Popolare che ogni sera potrà essere chiamata in causa per votare le opere preferite e la Giuria dei Giovani che sarà composta da giovani provenienti da diversi istituti scolastici dell’hinterland.

Di seguito tutti i finalisti delle varie sezioni e in allegato il programma del festival:

SEZIONE CORTI INTERNAZIONALI

2 ali x 2 elefanti, Nino Giuffrida (ITALIA)

Assunta, Luana Rondinelli (ITALIA)

Destino, Stefano Quaglia (ITALIA)

Embrasse-moi, Hristo Todorov (FRANCIA)

Finchè morte non ci separi, Michele Martino (ITALIA)

Frammenti, Andrea Casadio (ITALIA)

Il colloquio, Federico Caponera, Giovanni Boscolo Marchi (ITALIA)

Il re del panino, Giordano Toreti (ITALIA)

Inner seeds, Sama Safaee (IRAN)

L’acquario, Gianluca Zonta (ITALIA)

Medley, Alessandro D’Ambrosi, Santa De Santis (ITALIA)

No te vayas, Miguel Muñoz Gascon (SPAGNA)

Ostras, Jose Antonio Olivares (SPAGNA)

Rasti, Paolo Bonfadini, Davide Morando (ITALIA)

Sette minuti, Alessia Bottone (ITALIA)

Super Giò, Gianni Aureli (ITALIA)

SEZIONE CORTI D’ANIMAZIONE

Au 8eme jour, Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautoi (FRANCIA)

Burp, Anastasia Licciardello (ITALIA)

Drop, Claudio Quattrone (ITALIA)

El sueño de Quino, Santiago Erlich (SPAGNA)

Fito, Carlos Farina (ARGENTINA)

In una goccia, Valeria Weerasinghe (ITALIA)

Insipido, Matteo Bergonzoni (ITALIA)

Kafarnaum, Hugo Deflandre, Julien Miternique, Antoine Colas, Adrien Adams, Anaïs Antonio, Océane Ovo, Stiv Spasojevic (FRANCIA)

Playing God, Matteo Burani (ITALIA)

SEZIONE DOCUMENTARI

Max Corvo for freedom, Ezio Costanzo (ITALIA)

Metafisica metropolitana, Vittorio Zunino Celotto (ITALIA)

Palmento, Christopher L. Barnes (REGNO UNITO)

Slava, Davide Ficuciello (ITALIA-UCRAINA)

SEZIONE CORTI SCOLASTICI

Sanba: il cuore di casa nostra – I. C. “Ennio Morricone” (Roma)

La terra siamo noi – Plesso Podere Rosa (Roma)

Questa non è Roma! – I. C. “Ennio Morricone” (Roma)

Respira – I. C. Acquedolci – Plesso di Acquedolci (Messina)

Generazione Bug – I. C. Giovanni Paolo II – De Marinis (Bari)

The Disconnect – I. C. Cazzago San Martino – scuola media Giulio Bevilacqua (Brescia)

Buon compleanno Luca – Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” (Catania)

Usciamo? – I. C. “Margherita Hack” di Cernusco sul Naviglio (Milano)

Vite in Gioco – Liceo Scientifico “Alberti” di Minturno (Latina)

La Matematica nell’era digitale – I. C. “Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania (Catania)

Fuori Concorso:

Il prezzo dell’amicizia – I. C. F. De Roberto di Zafferana Etnea (Catania)

Semplice – I. “Giovanni Verga” scuola media statale (Caltanissetta)

In Controluce – Liceo artistico “F. Juvara” (Caltanissetta)