A Teatro Bis per il cartellone Piccoli Sguardi la storia di Cenerentola come non l’avete mai vista stupisce grandi e piccini

- Pubblicità -

L’immortale ed eterna fiaba di Perrault che narra le amare vicissitudini di Cenerentola salvata, per mezzo di una scarpetta di cristallo, dall’amore del principe Christopher costretto a trovar moglie in un ballo reale viene riscritta e in parte stravolta dalla penna della giovane e promettente autrice e regista Diletta Borrello, che per la rassegna “Piccoli Sguardi” della Compagnia Buio in Sala, dedicata al teatro per l’infanzia, nella pièce musicale “Come Cenerentola” ha incantato e divertito grandi e piccini.

Sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale attigua alla scuola d’arte di Buio in Sala all’interno del centro polifunzionale dell’Istituto Leonardo Da Vinci, gli ottimi attori Laura Accomando, Simone Felicetti, Federica Fischetti e Giada Romano interagiscono con il pubblico, parte integrante della rappresentazione, e dopo le rivolte dei vari protagonisti come quella del principe che non vuole sposarsi, o la Fata Madrina, la mitica Smemorina, prossima alla pensione che non ha voglia di aiutare la sua protetta mentre una bizzarra narratrice farà di tutto per ripristinare l’ordine si dà vita ad una storia tutta nuova ma estremamente brillante e giocosa.

- Pubblicità -

Stupore e gioia grazie alla dinamica regia di Diletta Borrello, coadiuvata dalla super visione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi, non solo negli occhi dei bambini ma anche in quelli dei genitori e dei nonni che hanno accompagnato i loro piccoli nel magico mondo delle fiabe spostando le lancette dell’orologio indietro proprio nei giorni in cui bastava ripetere ad alta voce un semplice bididi bobidi bu per essere felici.