Caro-voli in vista delle feste, Catanzaro (PD) all’Ars: “Dal governo solo slogan e somme insufficienti, non basta”

“Con l’avvicinarsi del Natale e con tanti giovani che pensano di tornare a casa per le feste, il tema del caro-voli si ripropone con ancora maggiore peso: da parte del governo e del presidente Schifani fino ad ora abbiamo ascoltato slogan e annunci di somme che di certo non sono sufficienti”. Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, intervenendo in aula nel corso della seduta dedicata alle interrogazioni ed interpellanze della rubrica Trasporti, alla presenza dell’assessore Alessandro Aricò.

“Il 27 febbraio 2023 è stato istituito l’Osservatorio regionale sul trasporto aereo – ha aggiunto Catanzaro nel corso del suo intervento a Sala d’Ercole – questo Osservatorio cosa ha fatto? Esistono dei verbali, delle relazioni?”.

“Vorremmo capire di più – ha concluso Catanzaro – perché il punto non è solo stanziare fondi, serve un’idea complessiva per risolvere il problema e il governo regionale questa idea sembra ancora non averla”.