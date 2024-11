Unict, la statistica ‘finestra’ per conoscere e misurare la società attuale e futura

Venerdì 15 novembre alle 15, nell'aula magna del dipartimento di Scienze politiche e sociali, un evento ISTAT promosso in occasione della Giornata Italiana della Statistica

Venerdì 15 novembre alle 15, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi (via Vittorio Emanuele II 49), si terrà l’evento “La statistica ufficiale per conoscere il territorio“, organizzato dal dipartimento di Scienze politiche e sociali, dall’Istat e dalla Società italiana di Statistica in occasione della XIV Giornata Italiana della Statistica.

Introdurranno l’iniziativa gli indirizzi di saluto di Pinella Di Gregorio (direttore del Dsps), Antonella Bianchino (dirigente Ufficio Territoriale Area Sud, Istat), Davide Arcidiacono (presidente del CdLM Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione, Unict), Carlo Colloca (presidente del CdLM Politiche e Servizi Sociali, Unict) e Deborah De Felice (presidente del CdS Sociologia e Servizio Sociale, Unict). Modera Maurizio Avola (docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Dsps).

Interverranno a seguire Cassandra Castro (Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan, Istat), con una relazione su “La statistica ufficiale, una finestra per comprendere la società”; Giuseppe Lecardane (Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan, Istat), con la relazione “La statistica ufficiale si misura con le sfide dell’intelligenza artificiale”; Saro D’Agata (docente di Statistica sociale, Dsps) con una riflessione su “Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nella ricerca sociale”; Daniela Ghio (docente di Principi e metodi statistici, Dsps), che parlerà delle “Fonti ufficiali nell’analisi demografica”.