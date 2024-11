Il futuro della mobilità urbana integrata (MaaS for Italy e veicolo connesso) insieme al Professor Vito Mauro – L’Intervista

- Pubblicità -

Continuano gli appuntamenti con la rubrica “L’Intervista”, il format grazie al quale abbiamo modo di interagire con alcune personalità d’interesse appartenenti ai settori più disparati.

A continuare la nostra serie di contenuti su pianificazione e controllo intelligente del traffico, logistica urbana e smart city questa sera è il professor Vito Mauro, già docente di automatica al Politecnico di Torino.

Nello specifico l’incontro odierno – condotto dal nostro direttore di testata Salvatore Bonura insieme al professor Francesco Russo, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria -, si è focalizzato sulle sfide delle aree urbane, puntando sulla necessità di un sistema di trasporto moderno ed ecologico.

Il professor Mauro ha introdotto il MAS come un sistema innovativo che mira a semplificare la mobilità urbana integrando diversi mezzi di trasporto, pubblici e privati, per facilitare gli spostamenti senza l’uso dell’auto privata. Questo sistema del MaaS, già in fase sperimentale in città come Milano, Napoli e Roma, ha mostrato un buon riscontro tra gli utenti. Secondo Mauro, per garantire il successo di questo sistema è fondamentale che le infrastrutture digitali siano accessibili e inter-operabili.

Un aspetto chiave è anche rappresentato dalla tecnologia: il sistema richiede una digitalizzazione completa dei servizi, l’accesso ai dati di trasporto in tempo reale e una piattaforma unica per l’acquisto dei biglietti. Tuttavia, il professor Mauro sottolinea che la tecnologia, da sola, non basta: sono necessari anche investimenti in infrastrutture fisiche, come nodi di scambio, e in politiche di regolamentazione per facilitare la collaborazione tra i vari operatori.

Infine, il progetto MAS For Italy è il più ampio esperimento di questo tipo in Italia e nel mondo, coinvolgendo oltre sei aree metropolitane e sette regioni. L’obiettivo? Ridurre l’uso dell’auto privata, diminuire l’inquinamento e semplificare gli spostamenti quotidiani. Come affermato da Mauro, il progetto rappresenta una svolta potenziale per il futuro della mobilità urbana in Italia, con sperimentazioni in corso che potrebbero portare a una diffusione del modello MAS su larga scala entro il 2026.

