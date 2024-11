Catania-Trapani 2-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania torna a vincere dopo un mese e batte il Trapani 2-1. A decidere l’incontro sono le reti di Castellini al 44′ e di Inglese al 58′. Per i granata a segno Celiento al 50′. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Inglese e Stoppa determinanti

BETHERS 6,5: Molto bene il portiere lettone che risponde presente su tutte le conclusioni avversarie. Sicuramente il posto da titolare al momento non glielo toglie nessuno.

CASTELLINI 6,5: Il capitano spezza la maledizione del gol sotto la nord segnando la prima rete stagionale. Ha rischiato, però, di pesare il brutto errore dal dischetto nel secondo tempo.

DI GENNARO 6,5: Regge benissimo gli anticipi su Udoh e Lescano, contenendo l’attacco avversario. In netta ripresa rispetto alle scorse partite.

GEGA 7: Prima da titolare molto positiva per l’ex Sampdoria che gioca una gara ordinata e composta tenendo botta ad un Udoh spesso difficile da marcare.

(dal 62’) GUGLIELMOTTI 6,5: Pulito e preciso negli interventi e aiuta bene la difesa a chiudere su Karic.

RAIMO 6: Gara composta, ordinata e pulita. Sbaglia un gol incredibile poco prima del vantaggio che poteva sbloccare la partita.

VERNA 6,5: Dirige bene un centrocampo che si è mostrato ordinato e pulito mettendo in difficoltà gli avversari. E’ protagonista del raddoppio rossazzurro servendo Stoppa.

JIMENEZ 6,5: Direttore d’orchestra a centrocampo, disegna palloni invitanti per i compagni adattandosi in un ruolo non suo. È lui che fa ripartire sempre la squadra.

(dal 80’) QUAINI S.V.

ANASTASIO 5,5: In calo rispetto alle scorse uscite. L’impegno e la corsa non mancano, ma la precisione sì.

STOPPA 7,5: Partita positiva del ragazzo che gioca una gara quasi perfetta. Assist ad Inglese per il 2-1 e manca solo il gol nel primo tempo dopo ottime falcate.

(dal 69’) CARPANI 6,5: La sua grinta è quello che serve a metà secondo tempo per impedire le ripartenze.

INGLESE 7: Segna il sesto gol della stagione ed è il match-winner ancora una volta di questo Catania che ritorna alla vittoria.

MONTALTO 5,5: Gioca meglio rispetto alle scorse uscite, tante sponde e colpi di testa ma ancora si è visto troppo poco da un attaccante come lui.

(dal 62’) D’ANDREA 6: Bene nelle ripartenze e nelle uscite e spesso è determinante nei falli.

TOSCANO 6,5: Schiera un’ottima formazione complessivamente con tante defezioni. Il suo Catania gioca una gara gagliarda e ottiene una vittoria meritata. Adesso però testa all’Avellino.