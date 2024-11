Generazione Ribelle, di nuovo insieme per dire stop alla violenza e agli stereotipi di genere

- Pubblicità -

L’anno scorso sono stati piantati i primi, importanti, semi di un progetto che in un anno è cresciuto e che adesso vuole raccontarsi e prefiggersi nuovi obiettivi.

È l’evento Generazione Ribelle – I am woman voluto e organizzato da Salvo Filetti, Hair Designer e founder del Gruppo Compagnia della Bellezza, in collaborazione con Thamaia Onlus: si tratta di un importante momento di riflessione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024.



L’appuntamento è per il 25 novembre alle 17:30 presso JoyHub, Via Scuto Costarelli n. 26, Catania.

“Attraverso punti di osservazione autorevoli, con esperti di altissimo profilo, parleremo di stereotipi e violenze, da quelle “invisibili” alle violenze più eclatanti che la cronaca purtroppo ogni giorno ci propone. Oggi é determinante comprendere gli stereotipi di genere, attivare consapevolezza e la stima di sé, riconoscere ogni forma di violenza fisica e psicologica e chiedersi cosa poter fare”, dichiara Salvo Filetti.

Il quale, con questo progetto come con altri, ha deciso di fare qualcosa concretamente e non solo chiacchiere: Compagnia della Bellezza, ad esempio, ha aderito al progetto Sentinelle nelle professioni, un percorso di sensibilizzazione, informazione e formazione degli operatori del mondo beauty, fornendo loro competenze di accoglienza di base, con l’obiettivo di riconoscere e aiutare le vittime di violenza di genere. “Già tante le ragazze e i ragazzi che si stanno formando per diventare sentinelle”, aggiunge Filetti.

All’incontro di giorno 25 interverranno: CLARA SOCCINI, Cantautrice, attrice e modella; ANNA AGOSTA, Presidente dell’associazione Thamaia Onlus; NUNZIELLA DI FAZIO, Direttrice Penitenziario Casa Circondariale Piazza Lanza Catania; ELEONORA LOMBARDO, Giornalista e scrittrice; CRISTINA CASSAR SCALIA, Scrittrice; ELENA PABA, Giornalista Rai e attivista; VIVIANA SANTANELLO, Regista ed esperta in New Media; GIOVANNI GIBIINO, Medico e ideatore di Meccanica della mente; SALVO FILETTI, Hair designer e founder di Compagnia della Bellezza. A moderare l’incontro sarà il docente universitario e giornalista ROSARIO FARACI.

“È utile e illuminante conoscere il punto di vista della presidente del Centro antiviolenza Thamaia, della direttrice del carcere di Piazza Lanza, della scrittrice e autrice di Vanina, della giornalista de la Repubblica e scrittrice di Sea Paradise, esperti della comunicazione, della meccanica della mente, atleti e cantanti tutti insieme per poter dire STOP a ogni forma di violenza” conclude Salvo Filetti.