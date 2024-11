- Pubblicità -

Mercoledì 20 novembre, con inizio alle 18, nella libreria Feltrinelli di Catania, via Etnea n. 285, avrà luogo la presentazione del libro “La bottega dell’amor svelato”, libro di Marzia Santo, pubblicato dalla casa editrice “Infinito”. Interverrà la giornalista Letizia Carrara. Si tratta di un romanzo ambientato a Brolo, in provincia di Messina, dove la protagonista, Flora, apre un negozio di fiori che presto diventa un autentico punto di riferimento per un’umanità varia.