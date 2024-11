Pace, etica e filosofia: al castello di Leucatia incontro della Comunità ebraica di Catania

- Pubblicità -

“Io e l’altro. Una prospettiva etica dal mondo filosofico ebraico del Novecento”: è questo il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo 24 novembre al Castello di Leucatia, alle ore 17.00, organizzato dalla Comunità ebraica di Catania. Al centro dell’appuntamento, che vedrà le relazioni della prof.ssa Letizia Sapienza e del prof. Carmelo Leonardi, due figure centrali nel pensiero filosofico del XX secolo, Martin Bueber ed Emmanuel Levinas. L’incontro sarà introdotto e moderato dagli avvocati Baruch Triolo e Giuseppe Sciacca.

“Mentre in Medio Oriente infuria la guerra, con gli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas, chiederci quando ci sarà la pace è una domanda difficile anche da formulare”, spiegano gli organizzatori. “Giacché è sentire condiviso di questa Comunità che per garantire un futuro all’umanità intera è necessario sottomettere la politica all’etica e alla cultura”, concludono, “la Comunità catanese si è determinata ad organizzare delle manifestazioni aperte alla cittadinanza con al centro il tema della pace”.

