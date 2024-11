Palco Off: il 30 novembre e l’1 dicembre ‘Perdifiato’ da Zō Centro Culture Contemporanee di Catania

- Pubblicità -

La dodicesima edizione della rassegna teatrale Palco Off continua a regalare emozioni intense. Dopo il successo di “Virginedda Addurata 2.0” è ora il turno di “Perdifiato”, uno spettacolo che racconta la straordinaria storia di Alfonsina Strada, la prima donna a correre il Giro d’Italia.

Sabato 30 novembre alle ore 21.00 e domenica 1 dicembre alle ore 18.00, da Zō Centro Culture Contemporanee, Michele Vargiu, sotto la regia di Laura Garau, porterà in scena la vita di questa ciclista pionieristica, interpretando un personaggio che ha sfidato i limiti e i pregiudizi del suo tempo.

“Perdifiato” (prodotto da Vaga, Sassari) vincitore dell’Award Catania OFF Fringe Festival 2023, è un viaggio emozionante attraverso le dodici tappe del Giro d’Italia del 1924, un percorso di 3613 chilometri affrontato da Alfonsina con determinazione e passione. Lo spettacolo racconta non solo la fatica fisica, ma anche la lotta contro un mondo che non era pronto ad accettare una donna in una competizione considerata esclusivamente maschile.

“Perdifiato” è uno spettacolo che parla a tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani, invitando lo spettatore a riflettere sul tema dell’emancipazione femminile e sul coraggio di essere se stessi.

“Vi farò vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!”: con questo grido di sfida, Alfonsina Strada ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport e dell’emancipazione femminile. “Perdifiato” è un omaggio alla sua tenacia e al suo coraggio, una storia che parla a tutti noi, uomini e donne, invitandoci a superare ogni ostacolo e a inseguire i nostri sogni.

Dopo il trionfo di ‘Virginedda Addurata 2.0’, Palco Off rilancia quindi, la sua missione sociale, proponendo una rassegna di sette spettacoli che emozioneranno il pubblico. Tra questi, troviamo cinque produzioni vincitrici dei Fringe 2023 e due importanti opere nazionali, a conferma dell’ impegno di Palco Off nella promozione di storie significative.

Perché rinunciare a sette serate indimenticabili? Abbonandosi alla stagione 2024/2025 , si potrà vivere un’esperienza culturale completa da Zō Centro Culture Contemporanee. Una stagione da non perdere.

Dopo ogni spettacolo si terrà un incontro con autori e attori.