Via dei Corti 2024: Ecosostenibilità il tema del X edizione

GRAVINA DI CATANIA – Torna il cinema alle pendici dell’Etna nel comune di Gravina di Catania dal 28 novembre al 1 dicembre, si svolgerà la decima edizione di Via dei Corti, il Festival Indipendente di Cinema Breve tra proiezioni, incontri e il concorso internazionale di cortometraggi.

Alla conferenza svoltasi alla Sala delle Arti di Gravina di Catania, moderata dalla giornalista Agnese Maugeri, hanno partecipato il presidente di Via Dei Corti Marcella Messina insieme al direttore artistico Cirino Cristaldi e al sindaco Massimiliano Giammusso è stato presentato il programma del festival.

Come consuetudine anche quest’anno è stato scelto un tema che sarà il fil rouge delle giornate del festival ed èl’Ecosostenibilità, che non ha una correlazione specifica con i corti presentati al festival, ma è stato scelto per puntare l’attenzione al rispetto verso il mondo che ci ospita e che molto spesso trascuriamo. Il manifesto di questa X edizione realizzato dall’artista Alessandro Filetti ne è dimostrazione, ma la scelta della tematica è stata spiegata dal Presidente Marcella Messina nel corso della conferenza: “Durante un viaggio, osservando il mondo introno a me, ho sentito l’esigenza di interrogarmi su cosa poter fare per migliorarlo e salvaguardalo. Così una volta tornata ho espresso la mia idea a Cirino che l’ha subito condivisa, il nostro intento è sensibilizzare tutti dai più piccoli fino agli adulti cercando di far capire che il mondo è la nostra casa e per questo va tutelato”.

Oltre alle premiazioni e alle masterclass con ospiti importanti, Via dei Corti è il concorso internazionale di cortometraggi, in questa X edizione sono giunte opere da tutto il mondo, ma non solo, la qualità dei corti è di altissimo livello cosi come ha raccontato il Direttore Artistico Cirino Cristaldi durante il suo intervento: “Abbiamo ricevuto diverse centinaia di cortometraggi, ringrazio i 31 giurati, professionisti del settore cinematografico, che sono coinvolti nel nostro festival e che orami fanno parte della famiglia di Via dei Corti, perché il loro ruolo è stato quest’anno ancora più difficile. Decretare i finalisti tra così tanti lavori di ottima qualità è stato impegnativo e di questo non posso che esserne contento, perché significa che il Festival in queste dieci edizioni è cresciuto sapendosi affermare nel panorama dei festival di cinema internazionali”.

Il connubio Via dei Corti e il comune di Gravina di Catania è consolidato sin dalla prima edizione tanto che orami il Festival viene riconosciuto come kermesse del cinema gravinese, il Sindaco Massimiliano Giammusso entusiasta ha affermato: “La nostra amministrazione comunale da sempre è particolarmente attenta non solo ai servizi che come compito dobbiamo conferire alla nostra cittadinanza, ma anche all’aspetto umano legato all’ambito sociale e culturale e il fatto di poter vantare il Festival di Via dei Corti è per noi motivo di orgoglio. Queste è una rassegna cinematografica che abbiamo visto crescere ed è bello notare come nel corso degli anni si sia affermata a livello internazionale pur mantenendo un forte il legame con la sua terra diventato identitario e dando lustro alle eccellenze locali”.

L’Auditorium Angelo Musco farà, ancora una volta, da cornice alle giornate ma non solo, anche il centro commerciale Katanè, da sempre main sponsor dell’evento, che ospiterà un incontro molto importante sabato 30 nel pomeriggio con Via dei Corti Acting Contest un’opportunità che il festival vuol dare a tutti, esprimendo il proprio talento davanti una giuria di professionisti del cinema.

Si comincia subito la mattina di giovedì 28 all’Auditorium Angelo Musco con la sezione “Corti Scolastici” che come ogni anno conferma la forte adesione di tanti studenti provenienti da diverse parti d’Italia, coordinati dal presidente di Via dei Corti Marcella Messina. Il calendario degli appuntamenti poi prosegue con due incontri nel pomeriggio della sezione Campus il primo con il regista Alessandro Marinaro e l’attore Luca Iacono, il secondo con Zavvo Nicolosi, Rosario Scuderi e Aldo Botano.

Venerdì 29, sempre al teatro Angelo Musco, la mattina sarà dedicata alla sezione “Documentari”, mentre nel pomeriggio torna la sezione Campus con l’incontro di Ernesto Labbadia.

Sabato 30 alla Sala delle Arti ci sarà un progetto esclusivo di psico-ecologia dal titolo “Il pianeta siamo noi” organizzato dalla Banca del Tempo a cui parteciperanno esperti di Ingegneria Ambientale.

Domenica 1 dicembre, nel pomeriggio è prevista la proiezione speciale del docu-film Un miracolo chiamato serie B di Graziano Fontana.

Tutte le serate del festival saranno presentate da Simona Zagarella e Giulia Sapienza con l’incursione, nella “prima” del festival, dell’amato presentatore siciliano Ruggero Sardo, come sempre saranno caratterizzate dalla proiezione dei corti finalisti pervenuti da diverse parti del mondo e divisi in due sezioni Animazione e Concorso Internazionale, tutte composte da eccellenti artisti e professionisti. In questa decima edizione saranno presenti tanti registi e attori dei corti in gara provenienti da tutta Europa.

Oltre alla proiezione dei cortometraggi in gara durante le serate si svolgeranno anche le tanto attese premiazioni che arricchiscono il programma della manifestazione

Riceveranno il Premio Via dei Corti al talento siciliano il regista Zavvo Nicolosi, l’attrice Eleonora De Luca e la campionessa olimpionica Giusi Malato.

Il Premio Via dei Corti – Una vita per il cinema sarà consegnato a Cateno De Luca direttore artistico di Catania FilmFest e Davide Catalano direttore artistico di Corti in Cortile.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Globus Television e il suo direttore Enzo Stroscio, sarà consegnato il Premio Globus – Via dei Corti per la valorizzazione del territorio al cortometraggio Itinerario Etna di Ugo Saitta.

Nel corso delle serate si svolgeranno anche altre premiazioni, Film in Sicily assegnato a Un miracolo chiamato serie B di Graziano Fontana, e Premio Cinemigrare al corto Stai fermo lì di Clementina Speranza. Via dei Corti è realizzato dalle associazioni Gravina Arte e No_Name, con il patrocinio del Comune di Gravina di Catania e della Regione Siciliana. Si ringrazia il regista Daniele Gangemi per il supporto alla direzione artistica, il sindaco Massimiliano Giammusso e tutta l’Amministrazione Comunale, e l’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana