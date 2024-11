Chiusa la 28esima edizione di Saem, il salone dell’edilizia e dell’innovazione: oltre 11 mila presenze

- Pubblicità -

La 28esima edizione di Saem, il salone dell’edilizia e dell’innovazione, organizzato da EuroFiere presso il centro espositivo SiciliaFiera di Misterbianco (Ct), chiude e registra un boom di presenze: oltre 11mila visitatori in tre giorni con un incremento del +50% rispetto all’edizione del 2022.“Abbiamo avuto la conferma che Saem è, a livello nazionale, l’unico punto di riferimento del Sud Italia per il comparto del building -afferma Alessandro Lanzafame, organizzatore di Saem e presidente di Eurofiere-. Migliaia di professionisti del settore tra architetti, ingegneri, imprese edili e operatori hanno partecipato alla fiera confrontandosi con le oltre 100 aziende presenti e provenienti da varie aree del Paese. E non solo, quest’anno protagoniste anche imprese straniere da Germania e Svezia. Questo dimostra quanto sia florido il mercato dell’edilizia nel Sud, un settore che cresce e continua a far da traino al sistema economico nazionale”.Nel corso della tre giorni tante le iniziative e i contenuti rivolti a tutti gli operatori della filiera delle costruzioni, tra prospettive e scenari che hanno messo a fuoco un sistema orientato a costruzioni moderne ed efficienti. Lo spazio espositivo è stato raddoppiato utilizzando entrambi i padiglioni C1 e C2 oltre all’area esterna. In tutto 105 espositori, con un incremento del 40% rispetto alla passata edizione. Tra le novità proposte, rivestimenti in alluminio modulabile per esterni e interni dal design sofisticato e flessibile.Tapparelle e serrande coibentate in alluminio e acciaio. Cassonetti isolanti che garantiscono un maggiore comfort termico ed acustico. Controtelai termici. Sistemi costruttivi integrati e di isolamento sostenibili. E ancora, il calcestruzzo che rispetta il ciclo naturale dell’acqua. Macchine ed impianti per il trattamento degli inquinanti industriali. Soluzioni di arredamento e design con vetro temprato. Infine, gli ultimi modelli di macchine per movimento terra, gru, piattaforme aeree, carrelli elevatori e sollevatori telescopici.

Ricco è stato anche il calendario di eventi organizzati all’interno di Saem con gli incontri per professionisti. Come il convegno “Sviluppi futuri della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato dall’Asp di Catania in collaborazione con le sezioni etnee dell’Ordine degli Ingegneri, Ance, Esec e Inail. Il seminario “La Patente a Crediti in Edilizia: novità legislative e il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” organizzato da Blumatica srl insieme con Aias – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza e patrocinato dalla Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Sicilia, dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania, dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti PPC di Catania, dal CNI e dal Provider Accademia della Tecnica. E ancora, “La qualità nel costruire e le costruzioni esistenti. La Sinergia tra i professionisti ed i laboratori di prova”, organizzato da Sidercem ( Istituto di Ricerca e Sperimentazione sui Materiali da Costruzione) in collaborazione con l’ordine degli ingegneri. Infine, la conferenza di Architettura curata da Franco Porto, dal titolo “For-mat, forma e materia” con gli interventi degli architetti Stefano Pugliatti e Beniamino Servino.L’appuntamento con la 29esima edizione di Saem, che ha cadenza biennale, è al 2026. “I numeri di questa edizione appena chiusa ci spronano a non fermarci -conclude Lanzafame- Siamo già a lavoro per preparare un’edizione di qualità che possa mettere in contatto realtà importanti del comparto dell’edilizia, non solo nazionali”.

