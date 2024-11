Approvata la legge del deputato Toni Ricciardi, il Senatore Francesco Giacobbe (PD): “Un passo avanti per il potenziamento dei servizi consolari”

- Pubblicità -

Il Senato della Repubblica ha oggi approvato in via definitiva la proposta di legge del Partito Democratico, a prima firma del deputato Toni Ricciardi, che destina una parte dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti direttamente agli uffici consolari italiani nel mondo. Una svolta significativa per migliorare i servizi consolari e rispondere concretamente alle esigenze delle comunità italiane all’estero.

“Questa legge rappresenta una soluzione concreta per superare le difficoltà operative che da anni i nostri consolati affrontano a causa della mancanza di risorse,” ha dichiarato il Senatore Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estera Africa-Asia-Oceania-Antartide. “Ora i consolati potranno contare su fondi adeguati per migliorare i servizi, garantendo maggiore efficienza e accessibilità a milioni di italiani nel mondo.”

La norma prevede che una percentuale delle tasse consolari derivanti dal rilascio dei passaporti venga reinvestita direttamente negli uffici che li emettono, consentendo il potenziamento del personale, la digitalizzazione dei processi e un miglioramento complessivo delle infrastrutture consolari.

“Questo è un giorno importante per le nostre comunità all’estero,” ha sottolineato il Senatore Giacobbe. “I consolati non sono solo uffici amministrativi, ma veri e propri ponti tra l’Italia e i suoi cittadini nel mondo. Con questa legge, non solo miglioriamo i servizi, ma rafforziamo anche il legame tra il nostro Paese e chi vive lontano dalla madrepatria.”

Giacobbe ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di questa conquista: “Questo traguardo è frutto di un impegno collettivo. Dell’impegno di tutto il Partito democratico e dei suoi eletti in Parlamento, per colmare il gap di servizi offerti fra italiani residenti e non residenti in Italia. Ora, dobbiamo continuare a lavorare per garantire che queste risorse vengano utilizzate in modo efficace, affinché ogni italiano all’estero possa sentirsi rappresentato e supportato dalla propria nazione.”

Con l’approvazione definitiva di questa legge, il Pd dimostra la volontà concreta di rispondere alle esigenze delle sue comunità all’estero e di valorizzare il ruolo fondamentale dei consolati come strumenti di connessione e supporto.