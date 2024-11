Camera di commercio del Sud Est Sicilia: insediato il nuovo consiglio della camera arbitrale

- Pubblicità -

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ha ufficialmente insediato il nuovo Consiglio della propria Camera Arbitrale nel corso di una cerimonia istituzionale tenutasi presso la sede camerale di Catania alla presenza del Commissario Straordinario, dott. Antonino Belcuore, e del Segretario Generale, dott. Rosario Condorelli. Un momento significativo che segna l’inizio di una nuova fase operativa dedicata alla promozione e al rafforzamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Il Consiglio, composto da professionisti di alto profilo nei campi del diritto, dell’economia, del mondo accademico e della gestione aziendale, ha l’obiettivo di garantire trasparenza, efficienza e imparzialità nei procedimenti arbitrali e di conciliazione.

I Componenti sono: Dott.Angelo Giorlando, Prof.Avv.Aurelio Mirone, Dott.Michelangelo Guzzardi, Avv.Nunzio Perrotta, Notaio Sebastiano La Ciura, Avv.Claudia Cassella, Dott.ssa Daniela La Porta, Dott.Dario Sciuto e Avv.Giuseppe Vaccaro.

Dopo l’insediamento e l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario, sono stati presentati i principali obiettivi per il prossimo mandato, tra cui:

• promozione della risoluzione alternativa delle controversie, diffondendone la conoscenza e l’accessibilità degli strumenti di arbitrato tra le imprese e i cittadini del Sud Est Sicilia, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione;

• il sostegno alle imprese locali, offrendo soluzioni rapide e convenienti per risolvere controversie commerciali, contribuendo alla competitività del territorio;

• Il consolidamento di partnership strategiche con enti pubblici e privati per ampliare il raggio d’azione della Camera Arbitrale.

Il Prpf.Avv.Aurelio Mirone, eletto all’unanimità Presidente del Consiglio, ha dichiarato: “Il nostro impegno è volto a consolidare la fiducia nella giustizia alternativa, garantendo strumenti rapidi, efficaci e accessibili per la risoluzione delle controversie. Crediamo fermamente che il nostro lavoro possa contribuire a ridurre il carico del sistema giudiziario tradizionale e a favorire un ambiente più favorevole per le relazioni economiche e sociali.”

Il Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dott. Antonino Belcuore, ha aggiunto: “La Camera Arbitrale, rappresentativa in tutti i suoi componenti dell’intera area del Sud Est Sicilia, vuole assicurare un servizio strategico per le imprese locali e per i cittadini del Sud Est Sicilia. Offrire strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al sistema giudiziario tradizionale significa favorire la certezza e la rapidità nelle relazioni economiche.”

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dalla Camera Arbitrale e sulle attività in programma, è possibile visitare il sito ufficiale (https://ctrgsr.camcom.gov.it/) o contattare l’ufficio preposto all’indirizzo: segreteria. camerarbitrale@ctrgsr.camcom.it.