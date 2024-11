Lucky K Day, il primo festival in Sicilia della cultura coreana sta per arrivare a Catania

- Pubblicità -

Il 30 novembre 2024 Catania ospiterà il Lucky K Day: il primo festival sull’Isola dedicato alla cultura coreana. L’appuntamento, per gli appassionati di K-culture e non solo, sarà dalle ore 10.00 al Nu Doganae (Via Dusmet 2, Catania). Il Lucky K Day offrirà una giornata all’insegna della scoperta e dell’intrattenimento, con un ricco programma di attività e spettacoli che andrà avanti fino alla notte. Dalla musica e coreografie K-pop, alla cucina tipica, e poi ancora meet&greet, workshop e contest. Questa giornata sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta delle tradizioni e delle tendenze più moderne della Corea del Sud.

Il Lucky K Day nasce da un’idea del gruppo NoName che ha affidato la produzione alla consolidata realtà di Ouroboros arts and media group. I ragazzi di Noname nel 2018 hanno iniziato la loro carriera di ballerini e coltivato la loro passione per il canto, da subito si sono ispirati alle esibizioni kpop, un genere che in quegli anni si stava ampiamente diffondendo in occidente. Lungimiranti nella scelta di abbracciare questo fenomeno culturale, oggi i ragazzi sono artisti completi.Il gruppo è composto da: Caty che oltre ad essere la leader, cura e prepara i membri sulla performance vocale di ognuno, Claudia che cura l’aspetto estetico e social del gruppo, Elisabetta coreografa del gruppo, Simone che oltre a curare l’amministrazione del gruppo è anche la dance machine, Tommy e Martina che sono di grande supporto al team.

- Pubblicità -

Programma dell’evento: un’esperienza dalla mattina fino a notte fonda

Apertura (10:00 – 10:30): Si parte con un’accoglienza carica di energia, per iniziare a esplorare il mondo della cultura coreana.

Coreapoli: conferenze tematiche (10:30 – 11:50): Presentazione di libri e discussione sui BL K-drama, i fenomeni che stanno conquistando il pubblico mondiale.

Just Dance K-Pop con Holodia (12:00 – 12:30): Preparati a scatenarti al ritmo dei brani K-pop più amati, accompagnato da un’ esperienza immersiva.

Conferenza cinema (12:30 – 13.00) non solo kpop, anche il cinema vuole la sua parte e quello coreano è sempre più apprezzato

Binichecombini e Zenzyness (13.30 – 14:00): Un’intervista esclusiva per scoprire la storia e il dietro le quinte del duo che sta facendo impazzire i fan.

Viaggio in Corea: conferenza di Valeria Barbagallo (14:00 – 14:40): Il racconto in prima persona della giornalista Valeria Barbagallo sulla sua esperienza in Corea del Sud, tra cultura, tradizioni e modernità.

Workshop con Jonk from WOD (14:45 – 15:45): Condotto da Jonk, ballerino professionista di hip hop, permetterà ai partecipanti di apprendere tecniche e stili attraverso esercizi intensivi e coreografie inedite.

Nud Lucky K Contest (16:00 – 18:30): Mostra il tuo talento nel vocal e dance contest, un appuntamento imperdibile per tutti i performer di K-pop.

Meet&Greet con Binicheccombini e Zenzyness (18:30 – 19:30): Incontra il duo più amato della scena, un momento esclusivo per foto e autografi.

Random Dance K-Pop (19:30 – 20:00): Un flashmob che coinvolgerà tutti i partecipanti: riuscirai a seguire la coreografia?

NN’ Stage (20:30 – 21:00): Spettacoli dal vivo per scoprire nuovi talenti e performance emozionanti.

Over Look K-Pop Night (21:00 – 02:30): Chiudiamo la giornata con una festa travolgente, dedicata ai migliori brani K-pop degli ultimi anni: un’esplosione di musica, luci e divertimento fino a tarda notte!