Taormina Food Expo 2024: il racconto della nuova ediz. all’insegna dello scambio culturale e dell’enogastronomia del Mediterraneo

Nella giornata di ieri, giovedì 21 novembre 2024, si è aperta ufficialmente, nella suggestiva location del Palazzo dei Congressi di Taormina, la 3° edizione del Taormina Food Expo.

L’evento, che da ormai un triennio si impone come una delle più prestigiose kermesse dedicate al mondo enogastronomico e dell’artigianato agroalimentare del mediterraneo, è stato nuovamente organizzato da CNA Sicilia, con il contributo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il patrocinio non oneroso del Comune di Taormina e il patrocinio oneroso dell’Assessorato Regionale al Turismo.

Alla cerimonia di apertura con il simbolico taglio del nastro hanno preso parte diverse autorità locali, regionali, nazionali ed internazionali, ed i rappresentanti delle oltre 50 aziende espositrici. Tra i rappresentanti del territorio ha preso brevemente la parola il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, il quale ha accolto i presenti sottolineando il ruolo centrale della città come simbolo del turismo, in quanto “[Taormina] rappresenta la Sicilia in miniatura, con la sua storia, i beni culturali e le bellezze naturali. Questa manifestazione consolida il nostro ruolo come capitale gastronomica”. Hanno partecipato anche figure di spicco del panorama regionale, come Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura, e Dario Cartabellotta, direttore generale dell’Assessorato Regionale Agricoltura.

Per la CNA Siciliana, promotrice dell’evento, hanno parlato Sebastiano Battiato, presidente regionale CNA Sicilia, Piero Giglione, segretario regionale CNA Sicilia, e Tindaro Germanelli, segretario CNA Agroalimentare Sicilia. Dal livello nazionale della confederazione dell’Artigianato e della Piccole e Media Impresa, hanno partecipato Giuseppe Cascone, vice presidente CNA Nazionale, e Gabriele Rotini, capo di gabinetto della CNA Nazionale.

Un’alleanza strategica tra Sicilia e Malta

Un tema centrale della manifestazione è stato il rafforzamento dei legami tra Sicilia e Malta, come evidenziato dagli interventi del ministro dell’agricoltura maltese, Anton Refalo, e dalla Segretaria Parlamentare del Ministero dell’Agricoltura di Malta Alicia Bugeja Said.

La collaborazione tra Sicilia e Malta si concretizza attraverso incontri bilaterali e progetti comuni. Il protocollo d’intesa siglato nel 2023 ha già portato – stando alle dichiarazioni dei protagonisti dell’evento – i primi frutti, con prospettive per ulteriori scambi culturali e commerciali. La Malta Food Agency, presente con una delegazione di chef e produttori, ha offerto un esempio di come l’innovazione e la tradizione possano coesistere per creare valore aggiunto.

Show Cooking, Talk Tematici e Certificazioni STG

L’obiettivo del Taormina Food Expo 2024, come spiegato da Tindaro Germanelli, segretario della CNA Agroalimentare Sicilia, è ambizioso: ottenere la certificazione STG per nove piatti della tradizione siciliana e diffondere quanto più possibile la cultura enogastronomica mediterranea, con talk tematici e Cooking Show. “Non si tratta solo di promuovere il cibo, ma di valorizzare l’intera filiera produttiva, utilizzando materie prime autentiche e sostenibili,” ha sottolineato.

Dopo aver dato voce a tutte queste personalità si è proceduto al taglio del nastro e i presenti sono saliti ai piani superiori del PalaCongressi, dove sono stati accolti dagli oltre 50 stand che ospitavano prodotti d’eccellenza come vini, oli, conserve e lievitati, con un focus sui prodotti a chilometro zero.