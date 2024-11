Viaggio esperienziale attraverso l’arte della musica barocca nel cuore di Palermo

Al via il Festival dell’Accademia musicale Ars Antiqua, 4 appuntamenti in calendario. I concerti, dall’1 al 28 dicembre, saranno ospitati in chiese storiche del capoluogo

Alle porte il nuovo Festival di musica barocca a Palermo. Torna, in occasione del mese più magico dell’anno, l’evento organizzato dall’Accademia musicale Ars Antiqua, in collaborazione con l’associazione musicale Arturo Toscanini, giunto alla terza edizione.

Quattro gli appuntamenti in calendario, con start il primo dicembre ed evento conclusivo del 28 dicembre. Le esibizioni saranno ospitate nella chiesa-rettoria del Santissimo Salvatore e nell’oratorio di San Filippo Neri. Il festival rappresenta una grande occasione per ascoltare opere di uno dei periodi più fecondi della storia della musica all’interno di luoghi artistici di rara bellezza. Un’opportunità per entrare in un universo musicale attraverso un variegato programma concertistico.

Prima di ogni concerto, sarà proposta una breve visita introduttiva all’architettura e alla storia del luogo ospitante, con uno sguardo raffinato e approfondito sulle caratteristiche artistiche e storiche della chiesa del Santissimo Salvatore e dell’oratorio di San Filippo Neri. Tutti gli eventi avranno una durata di 60 minuti.

Ogni concerto ha un costo di 10 euro. L’abbonamento per i quattro appuntamenti in programma, ha un prezzo complessivo di 30 euro. I ticket si possono acquistare attraverso il circuito oooh.events. Per info e prenotazioni, è possibile chiamare al numero 320.4744918.

IL PROGRAMMA

Domenica 1° dicembre 2024, ore 21

“Vivaldi a cinque voci”

Un programma dedicato a quattro concerti di Vivaldi per cinque strumenti solisti, eseguiti dall’Ensemble Ars Antiqua. Un’occasione per immergersi nella musica barocca nella suggestiva cornice della Chiesa-Rettoria del Santissimo Salvatore.

Concerto per Liuto, archi e continuo RV 93

Concerto per Viola d’Amore, archi e continuo RV 392

Concerto per Violoncello, archi e continuo RV 399

Concerto per Violino e Organo, archi e continuo RV 766

Ensemble Ars Antiqua:

Federico Brigantino (Violino), Annalisa Scalia (Violino), Giorgio Chinnici (Viola), Riccardo Botta (Viola), Giorgio Garofalo (Violoncello), Giuliana Garda (Violoncello), Giosuè D’Asta (Organo), Silvio Natoli (Liuto e Tiorba), Licia Tani (Clavicembalo)

Durata: 60 minuti

Luogo: Chiesa del SS. Salvatore, Corso Vittorio Emanuele 396/A, 90134 Palermo

Biglietti disponibili on-line:

https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-1dicembre-biglietti/

Sabato 14 dicembre 2024, ore 21

“Dialoghi Barocchi: Viola d’Amore e Clavicembalo”

Un intimo incontro tra viola d’amore e clavicembalo che esplora melodie barocche e oltre. Un viaggio musicale unico nell’incantevole Oratorio di San Filippo Neri. Vieni a scoprirne il fascino nascosto.

Brani di A. Ariosti, J.S. Bach, A. Vivaldi, L. Leo, L. Milandre, A. Arcidiacono

Salvatore Romeo (Viola d’Amore), Licia Tani (Clavicembalo)

Durata: 60 minuti

Luogo: Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, Piazza Olivella 3, 90133 Palermo

Biglietti disponibili on-line:

https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-14dicembre-biglietti/

Sabato 21 dicembre 2024, ore 21

“Il Liuto al Tramonto”

Un viaggio musicale attraverso le ultime composizioni per liuto, dalla delicatezza della chitarra barocca all’intensità dell’arciliuto. Ars Antiqua invita a un’esperienza intima nell’Oratorio di San Filippo Neri.

Brani di G. Sanz, G. Zamboni, J.S. Bach, S. de Murcia, S.L. Weiss, D. Kellner, K. Kohaut, F. Carulli

Silvio Natoli (Chitarra barocca, Arciliuto, Liuto barocco)

Durata: 60 minuti

Luogo: Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, Piazza Olivella 3, 90133 Palermo

Biglietti disponibili on-line:

https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-21dicembre-biglietti/

Sabato 28 dicembre 2024, ore 21

“Misticismo Barocco”

Un programma dedicato alla musica sacra barocca, vocale e strumentale, proposto dall’Ensemble Ars Antiqua e dal Coro “G.P. da Palestrina”. La Chiesa-Rettoria del SS. Salvatore farà da cornice a un momento di arte e spiritualità.

Messa del Primo Tuono di A. Lotti

Brani di C. Monteverdi, G. Frescobaldi, A. Lotti, H. Purcell e G.F. Händel

Diego Cannizzaro (Organo)

Silvio Natoli (Liuto e Tiorba)

Solisti del coro “G.P. da Palestrina”

Coro “G.P. da Palestrina” diretto da Giosuè D’Asta

Durata: 60 minuti

Luogo: Chiesa del SS. Salvatore, Corso Vittorio Emanuele 396/A, 90134 Palermo

Biglietti disponibili on-line:

https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-28dicembre-biglietti/

L’ACCADEMIA MUSICALE ARS ANTIQUA

L’Accademia musicale Ars Antiqua è un’associazione senza scopo di lucro fondata a Palermo nel 1997, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere, soprattutto tra i giovani, il grande patrimonio artistico-musicale della tradizione culturale italiana ed europea, dall’età medievale ai giorni nostri, riconoscendone la profonda valenza educativa. Ufficialmente costituita nel febbraio dello stesso anno, l’associazione opera da oltre 25 anni.

Nel 2022 l’Accademia ha inaugurato a Palermo il primo Festival di musica Barocca, con “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, interpretate da Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala, sotto la direzione del maestro Giovan Battista D’Asta. Il successo della prima edizione ha portato alla realizzazione della seconda e della terza, che hanno ospitato musicisti di rilievo. Tra gli eventi recenti, spicca l’esecuzione del concerto per violino e orchestra Op. 61 di L. Van Beethoven, interpretato dalla stessa Marzadori sotto la direzione del maestro Giovan Battista D’Asta presso il Politeama Garibaldi di Palermo.

Dal 2021, Giosuè D’Asta ricopre il ruolo di direttore artistico, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio musicale.