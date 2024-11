Avellino-Catania 2-2: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania pareggia al Partenio-Lombardi di Avellino per 2-2 in una gara spettacolare giocata con grinta e coraggio da parte dei rossazzurri. Siciliani in gol con D’Andrea al 40′ e Stoppa al 55′, irpini a segno con la doppietta di Redan al 48′ e 82′. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: D’Andrea e Stoppa mattatori

BETHERS 7: Prestazione magistrale del portiere lettone che para al 26′ un rigore a Patierno e ha sostanzialmente poche responsabilità sulle due reti di Redan.

- Pubblicità -

CASTELLINI 6,5: Ottima prova del capitano rossazzurro che con coraggio tiene molto bene D’Ausilio prima e Russo poi evitando le sgasate dalle fasce.

DI GENNARO 6,5: Nonostante le due reti incassate, tiene molto bene la difesa dinnanzi ad uno dei migliori attacchi del campionato.

ANASTASIO 6: Gioca braccetto vista l’assenza di Ierardi e tiene botta alle falcate dell’Avellino. Nel finale non riesce a contenere gli irpini per stanchezza.

RAIMO 6: Partita da compitino, bene difensivamente ma deve migliorare in fase offensiva dove pecca di molto nei cross.

VERNA 7: Lectio magistralis a centrocampo dell’ex Catanzaro che è onnipresente su ogni pallone ed è fautore delle ripartenze rossazzurre.

JIMENEZ 6: Giocate e fiammate non mancano, pecca però di lucidità nelle scelte al fine di essere letale. Peccato davvero.

CARPANI 6: Lotta e dà tutto sé stesso in un ruolo non suo e cercando di rubare quanti più palloni possibili.

(dal 86′) QUAINI S.V.

STOPPA 7,5: Migliore in campo dei rossazzurri. Orchestra tutte le ripartenze rossazzurre insieme a Jimenez e Verna e segna la sua seconda rete stagionale al 55′. Grida vendetta la traversa colpita sull’azione del gol di D’Andrea.

D’ANDREA 7: Finalmente “Pippo”! Il primo gol dell’ex Audace Cerignola arriva in uno dei big match di stagione giocando anche una partita praticamente perfetta.

(dal 66’) LUPERINI 5: Molto in ritardo sia nella condizione atletica (è rientrato oggi) e sia in quella mentale visto che ha perso moltissimi palloni.

INGLESE 6: Partita di sacrificio dell’ex Parma e Napoli che aiuta molto la trequarti e i compagni. Nel finale sfiora la rete del 3-2 in girata.

TOSCANO 6: Partita da 8 in pagella del suo Catania…peccato che resta un grande rammarico per non averla vinta visto che l’Avellino ha concesso parecchie falcate e questa squadra ancora pecca nella gestione. Senza giocatori a disposizione è dura ma ancora questo aspetto è da migliore. Testa alla Cavese!