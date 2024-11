Confesercenti, DDL Concorrenza Erasmi: “Bene intervento su buoni pasto, peso delle commissioni insostenibile per le piccole imprese”

- Pubblicità -

“La Commissione Attività produttive ha approvato un emendamento al Ddl Concorrenza che, dal 1° gennaio 2025, fissa al 5% il tetto alle commissioni pagate dagli esercenti sui buoni pasto. Per noi è una grande soddisfazione: da molti anni, infatti, Fiesa e tutte le federazioni che organizzano gli esercenti del Paese avevano chiesto al Governo un intervento in questo senso, vista la forte erosione degli incassi causata dalle commissioni, che attualmente possono arrivare fino al 20%”.

Così Daniele Erasmi, Presidente di Fiesa Confesercenti. “Riteniamo, quindi, che questa norma possa favorire le nostre piccole imprese, poiché dà la possibilità di offrire un servizio prezioso accettando i buoni pasto senza incorrere in commissioni insostenibili. Ad oggi, si stima un valore complessivo del mercato dei buoni pasto in Italia pari a circa 3 miliardi di euro all’anno e sono milioni i lavoratori che lo utilizzano giornalmente per la spesa alimentare”.

- Pubblicità -