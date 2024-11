Gli studenti incontrano l’Ordine dei Medici per conoscere meglio la professione

- Pubblicità -

“Prepariamo i giovani alle sfide della medicina del futuro”. È lo slogan che sottende il Percorso di biologia con curvatura biomedica, avviato sotto la dirigenza della prof Elisa Colella, dal Liceo Cutelli e Salanitro. “Classico” non necessariamente significa avulso da una solida preparazione scientifica. Lo dimostra il percorso ad ampio spettro del Liceo, che ha saputo esprimere modernità guardando strategicamente al futuro, facilitando il periodo di preparazione alla scelta universitaria includendo il campo medico/scientifico. Formazione e orientamento, il binomio che ispira la mission di un Istituto all’avanguardia capace di mettere a disposizione dei suoi alunni tutti gli strumenti per una scelta consapevole. Lunedì 25 dalle ore 11:30, in aula magna, la sinergia con l’Ordine dei medici darà vita a un incontro volto a presentare l’offerta per quanti, tra il dubbio e la certezza, intendono affrontare i test universitari in ambito medico. Così commenta la dirigente: “Il percorso ministeriale attivato presso la nostra scuola da ben sei anni ha consentito alle nostre studentesse e ai nostri studenti di fare scelte consapevoli nella prosecuzione degli studi universitari. Infatti il valore intrinseco di un percorso liceale così strutturato, con interventi formativi e conoscenza diretta delle sezioni operative in campo sanitario ha consentito per tempo di individuare passioni e inclinazioni. In altri casi, la consapevolezza di non essere portati per alcuni specifici studi. Non tutti coloro che scelgono infatti di frequentare il liceo biomedico hanno poi scelto di proseguire gli studi in medicina”. Una giornata fitta di incontri quella di lunedì e che oltre alle conoscenze asettiche riguardo alla futura scelta post maturità, vuole trasmettere il senso autentico e profondo di un indirizzo che determinerà un giorno la vita degli studenti oggi, professionisti domani. “Un ringraziamento particolare va all’Ordine dei medici e a tutti i medici che negli anni hanno guidato senza alcun riconoscimento economico i giovani liceali negli approfondimenti clinici previsti dal programma ministeriale” conclude la dirigente Colella.

In allegato la locandina con il programma.