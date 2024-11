“La violenza sulle donne, il messaggio di S. Agata: il coraggio e le azioni”

- Pubblicità -

Le preghiere per tutte le donne vittime di violenza, la speranza per un mondo rinnovato nello spirito: alla nostra Santa Patrona, oggi e sempre si fa riferimento, con il cuore e con la mente. La presidente emerita per la Festa di Sant’Agata, l’imprenditrice Mariella Gennarino, organizza e riunisce ancora una volta la comunità catanese intorno alla nostra martire protettrice e al suo esempio, rendendole omaggio floreale per mano di una vigilessa del Corpo dei Vigili del Fuoco, ormai da qualche anno a fianco di Gennarino, per l’iniziativa sociale. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, domenica 24, ore 17.30, nella piazzetta antistante il Santuario di Sant’Agata al Carcere, un mazzo di fiori sarà deposto attraverso la grata del carcere, illuminata dalla luce rossa dei faretti, secondo “un rituale di devozione – lo definisce l’imprenditrice – che rinnova ogni volta quel sentimento che ci lega alla nostra Santa Agata, e, una volta di più, stimola una riflessione su un fenomeno sociale che riguarda tutti noi e sulle cui radici profonde dobbiamo interrogarci: dove nasce tanta ferocia, dove la nostra società ha fallito, che tipo di educazione stiamo trasmettendo ai nostri figli?”, si chiede, ringraziando di cuore quanti, anche per questa terza edizione, sostengono l’iniziativa e presenziano alla cerimonia: Don Pasquale Munzone, Rettore del Santuario Sant’Agata al carcere; autorità civili, militari, religiose; il Prefetto Annamaria Librizzi; l’assessore alle Pari opportunità Viviana Lombardo; il direttore sanitario dell’Arnas Garibaldi, Mauro Sapienza, già medico responsabile del piano sanitario della Festa di Sant’Agata; le numerose associazioni, il comitato per la Festa di Sant’Agata; LAD cure&care in oncologia pediatrica; A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani-Donne per la Salute, Sezione di Catania da 1979; Lions Club Catania Etna; i Rotary Club Valverde Terra dei Ciclopi e Catania Nord 2110 Sicilia Malta; Italian Help System For Life(punto medico avanzato); Ex alunni Leonardo da Vinci; Fidapasezione Catania Riviera dei Ciclopi e BPW Italy sezione di Paternò; ANCRI, Cavalieri al Merito della Repubblica; PANATHLON INTERNATIONAL; Associazione nazionale antimafia Alfredo Agosta. “Agata riunisce e unisce, e ci stringe intorno alla memoria di chi non c’è più e a quante in modo spessosilente subiscono, anche dentro le mura di casa. Ringrazio inoltre Angelo Scaringi e Lucio Ferlito di FORMA che predispongono la piazzetta per l’evento e ci assistono con l’amplificazione e non ultimo il Maestro Fabio Raciti, sempre vicino a cause benefiche e sociali, che sublimerà la serata con musiche di Mozart, Susa,Morricone e inni popolari di Sant’Agata, eseguite dall’ensemble d’archi della Classe di violino e musica da camera del Liceo Musicale statale G. Turrisi Colonna, diretto dalla preside Emanuela Gutkowski Loffredo”, conclude l’imprenditrice dando appuntamento a domenica in un angolo del cuore di Catania, “per fare rumore, quel rumore che sveglia le coscienze- dice – tutti insieme”.