Super Meta Catania, 8-1 al Benevento al PalaCatania

Tre punti, spettacolo, record personali e adesso Champions. C’è tutto questo nel rotondo 8-1 con il quale la Meta Catania batte il Benevento al PalaCatania. Una gara impostata bene da coach Juanra nonostante Gabriel Pina e Anderson siano fuori per scelta tecnica e fatti riposare in vista della Champions e le assenze forzate di Tornatore e Pulvirenti e un Podda non al meglio, ma sempre in gol.

Testa e applicazione nonostante il vantaggio di Benevento con Ramon abile a sfruttare forse l’unico errore della difesa rossazzurra. La reazione degli etnei è stata veemente e firmata da un trascinatore come Carmelo Musumeci che regalava due assist al bacio ad Arillo, doppietta personale con in mezzo il rigore di Turmena e la rete di Dian Luka. Nella ripresa la Meta Catania non mollava la presa: delizioso lo scavetto del 5-1 di Salamone, mentre Podda scaricava con Dian Luka altre due reti di grande fattura. Il finale però è per il capitano Carmelo Musumeci e per il suo gol. Una rete da record, il 200° gol con la maglia della Meta Catania in 10 anni di militanza e numero 96 in serie A. Numeri da applausi per una vittoria che proietta adesso testa, cuore e gambe alla Élite Round di Champions League dove sognare non costa nulla e dove la Meta Catania vuole provare ancora a stupire.

Meta Catania-Benevento 8-1: il tabellino

MARCATORI: Ramon (B), Arillo (M), Dian Luka (M), Arillo (M), rig Turmena (M). Salamone al 1′ s.t. , Dian Luka (M), Podda (M), Musumeci.

META CATANIA: 28 Siqueira, 5 Silvestri, 22 C. Musumeci, 17 Turmena, 10 Arillo. a disposizione: 18 Timm, 2 Podda, 14 Bocao, 3 Anas, 7 Dian Luka, 8 Salamone. Coach: Juanra

BENEVENTO: 1 Dias Rocha, 5 Bueno Ardite, 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 8 Xitão, 9 Botta, 12 Luberto, 20 Guerra, 21 Pastore, 32 Ciullo, 77 Colletta, 93 Suazo. Coach: Centonze