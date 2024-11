25 novembre: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Confesercenti lancia la campagna Red Frame

- Pubblicità -

Confesercenti rinnova il suo impegno contro la violenza sulle donne con la campagna “Red Frame. Facciamo quadrato”, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra il prossimo 25 novembre. Quest’anno, la ricorrenza cade di lunedì, e per questo motivo l’iniziativa si estenderà per tre giorni, da sabato 23 a lunedì 25 novembre, per coinvolgere il maggior numero di persone e attività. Durante questi giorni, le imprenditrici e gli imprenditori aderenti esporranno una cornice quadrata rossa nelle vetrine dei propri negozi, come simbolo tangibile di solidarietà e supporto.

“Confesercenti è un’associazione dove le donne rivestono ruoli fondamentali – sottolinea Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti – con un terzo delle imprese nei settori del commercio, turismo e servizi a guida femminile. Con questa campagna vogliamo ribadire il nostro impegno: fare quadrato contro ogni forma di violenza. Estendendo l’iniziativa su più giorni, vogliamo dare maggiore visibilità a un messaggio che deve arrivare forte e chiaro: basta violenza, basta silenzio. Esporre la cornice rossa – aggiunge De Luise – è un modo per dire alle donne che guardano le nostre vetrine: ‘Non siete sole, vi siamo vicini, facciamo quadrato per voi’. Molto spesso la violenza si nasconde dietro comportamenti subdoli e apparentemente innocui, ma le sue conseguenze sono devastanti. Questa iniziativa – conclude De Luise – è il nostro modo di ribadire che la violenza contro le donne non deve più trovare spazio nella nostra società. Un messaggio di speranza e di determinazione, che vogliamo portare avanti insieme, come una rete di sostegno e solidarietà”.

“La violenza contro le donne, in tutte le sue forme, rappresenta un dramma sociale che dobbiamo affrontare con determinazione – afferma Barbara Quaresmini, Presidente di Impresa Donna Confesercenti –. Offrire opportunità di lavoro e di impresa non significa solo garantire un futuro economico, ma anche costruire autostima, forza e indipendenza. Fare impresa è un percorso che consente a molte donne di ritrovare fiducia in sé stesse, di affermare il proprio valore e di non sentirsi più vittime. Essere al fianco delle donne significa creare condizioni favorevoli per chi sceglie di intraprendere – prosegue Quaresmini –. Dobbiamo offrire supporto e accompagnamento a chi cerca la propria strada, consapevoli che il lavoro e l’impresa sono strumenti fondamentali per contrastare la violenza, costruendo percorsi di autonomia e resilienza. L’invito è rivolto a tutte le imprenditrici e gli imprenditori, affinché partecipino numerosi, esponendo nelle loro vetrine la cornice rossa, simbolo di protezione e solidarietà. Un gesto semplice, ma potente, per dire a tutte le donne: non siete sole, noi ci siamo”.

Oltre all’esposizione simbolica, la campagna sarà accompagnata da una serie di attività di sensibilizzazione, come la diffusione di materiali informativi nei punti vendita e sui social network. Confesercenti invita anche le attività aderenti a organizzare piccoli eventi o momenti di riflessione durante il weekend, per coinvolgere clienti e cittadinanza e stimolare una presa di coscienza collettiva.