19° Galà dello Sport: Premio 2024 all’oro olimpico nel canottaggio Rodini e al forte sprinter siciliano Melluzzo

Ancora una medaglia d’oro alle Olimpiadi, questa volta nel canottaggio, oltre ad un grande protagonista dell’atletica. Come sempre il Galà dello Sport spazia nell’universo sportivo, accompagnando con il suo premio un anno di grandi imprese. La commissione ha portato all’annuncio di altri due campionissimi: Valentina Rodini e Matteo Melluzzo. Anche loro riceveranno la Castagna d’Argento, il premio che verrà assegnato nel corso della diciannovesima edizione del Galà dello Sport, pronta ad andare in scena al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20.00.

Atleta di spicco del panorama del canottaggio internazionale, Valentina Rodini, cremonese del 1995, ha conquistato il primo oro olimpico al femminile della disciplina (Tokyo 2020) e detiene il record olimpico sul percorso. Oltre a questo successo storico, vanta anche tre ori mondiali (2013, 2015, 2017), un oro, un argento e due bronzi ai Campionati Europei, quattro medaglie in Coppa del Mondo, un oro ai Giochi del Mediterraneo e ben tredici affermazioni sul territorio nazionale. Suo anche il record mondiale indoor di rowing sui 60 e 30 minuti. È stata ambassador del Coni ai Giochi di Parigi di quest’anno.

Matteo Melluzzo, come riporta il sito della Fidal, aveva cominciato con il judo, ma nel 2010 è passato all’atletica per seguire un gruppo di amici allenato a Siracusa da Luisa Celesia. All’inizio anche prove multiple e salto in lungo, poi soprattutto velocità sotto la guida tecnica del papà Gianni, ex sprinter. Fin da giovanissimo si è messo in grande evidenza: nel 2019 ha sfiorato la migliore prestazione nazionale allievi nei 60 indoor (6.81) e ha corso in 10.48 nei 100 all’aperto conquistando l’argento al Festival olimpico della gioventù europea di Baku. È sceso fino a 10.25 sui 100 metri nel 2021 per diventare il secondo under 20 italiano di sempre alle spalle soltanto di Filippo Tortu, prima dei due bronzi agli Europei juniores (100 e 4×100). Nel 2023 ha vinto il titolo europeo under 23 con la 4×100 azzurra e in autunno ha iniziato a farsi seguire da Filippo Di Mulo a Catania. Agli Europei di Roma 2024 ha trionfato in staffetta correndo la finale in prima frazione, poi si è migliorato sui 100 con 10.12. Viene da una famiglia di sportivi: la sorella pallavolista, la mamma ha praticato scherma, il nonno allenatore di calcio amatoriale.

Rodini e Melluzo si vanno ad aggiungere ad un già ricco parterre di premiati che già comprende: gli ori a Parigi nel tennistavolo paralimpico, Giada Rossi e Matteo Parenzan, l’Ekipe Orizzonte di pallanuoto, la Meta Catania di calcio a 5, la DomusBet.tv Catania Beach Soccer e le ragazze della Masterball Academy di beach volley.

Ma altri nomi verranno svelati a breve. Il Galà dello sport organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone regalerà la consueta grande serata in compagnia di premiati illustri, grazie al grande lavoro della commissione presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria di Enzo Parrinello, e composta da Enzo Falzone, Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti.

Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. È organizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, assegnate di concerto col Coni) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti, Siner, Copitel, Videobank, Ias Service, Edis Group, Ellevu, Matec Group, New Vecagel, Bms, Mga Impianti, Tecnocomp, Cosminos, Agenzia Generali, Mallamo Medical Service, Imbaltec, Angiolucci occhiali.

IN TV -Si rinnova il rapporto di collaborazione con Telecolor (canale 11) che, come successo nella scorsa edizione, trasmetterà l’evento. Tre i passaggi previsti: sabato 21 dicembre alle ore 16.00 e alle 20.45, in prime time; domenica 22 dicembre alle ore 00.30.

SUI SOCIAL – È possibile seguire tutti gli aggiornamenti in vista della serata del 9 dicembre anche attraverso i canali social del Galà dello Sport (Facebook, Instagram e YouTube).