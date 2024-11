25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: Tornano nelle piazze italiane le clementine di Confagricoltura Donna a sostegno dei centri antiviolenza

- Pubblicità -

Sono oltre novanta le donne uccise dall’inizio dell’anno. Per la maggior parte, i reati sono avvenuti in ambito familiare o affettivo. C’è ancora molto da fare per fermare la violenza di genere. Per questo motivo, Confagricoltura Donna conferma il suo impegno per promuovere una cultura della consapevolezza e sostenere i Centri antiviolenza sul territorio italiano, attraverso una raccolta di fondi tramite la consueta distribuzione delle clementine nelle piazze, che si tiene annualmente a ridosso del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto: sono le regioni dove quest’anno sarà possibile trovare le clementine offerte da Confagricoltura Donna e contribuire all’iniziativa benefica.

“Confagricoltura Donna si impegna ogni giorno per promuovere una cultura inclusiva e per valorizzare l’apporto delle donne all’economia, al lavoro e alla società. La sensibilizzazione verso la parità di genere e l’opposizione totale alla violenza passano anche da una maggiore coscienza civile che deve permeare tutta la società, da una profonda educazione delle nuove generazioni e le donne del mondo agricolo sono sempre consapevoli che un prodotto migliore si fa migliorando i semi – ha dichiarato Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna -. Le clementine sono un simbolo importante per il mondo agricolo: ci aiutano a ricordare Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro, massacrata dall’ex fidanzato, in un agrumeto nella piana di Sibari. Siamo in prima linea per costruire consapevolezza e fermare i femminicidi”, ha concluso Oddi Baglioni.

L’iniziativa, che si ripete dal 2013, è promossa da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d’Italia e rientra nella campagna dell’ONU “Orange the world”.

“Consapevoli dell’importanza fondamentale della cooperazione e della necessità di lavorare in rete per garantire una migliore azione di prevenzione e contrasto alle varie forme di violenza contro le donne, Soroptimist International d’Italia ha rinnovato la propria collaborazione con Confagricoltura. Rendendo concreto l’impegno comune e sinergico per promuovere e diffondere una educazione e cultura del rispetto, sensibilizzando l’opinione pubblica, collaborando e supportando l’operato dei soggetti istituzionali e partecipando convintamente, come facciamo da diversi anni, ad iniziative di piazza condivise come questa”, ha dichiarato Adriana Macchi, presidente Soroptimist International d’Italia.

Sul sito di Confagricoltura è possibile trovare l’elenco completo delle piazze e le date in cui verranno organizzati i banchetti di distribuzione delle clementine.

Il programma è sostenuto da una campagna di comunicazione sui social network di Confagricoltura, attraverso gli hashtag #OrangeTheWorld #OrangeConfagri #Coltiviamoconsapevolezza