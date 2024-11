Futura piccola impresa: il racconto dell’Assemblea Territoriale 2024 della CNA di Catania

- Pubblicità -

Si è svolta ieri, domenica 24 novembre, presso la nuova dogana (Nü Doganae) di Levante a Catania, l’Assemblea Territoriale 2024 della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa – di Catania.

Un evento all’insegna dell’avvenire delle piccole realtà imprenditoriali – il titolo di questo consesso era per l’appunto “Futura piccola Impresa” – che ha saputo valorizzare e traghettare verso ciò che verrà le pmi locali associate alla confederazione. La giornata è stata ricca di momenti significativi, che hanno visto coinvolti istituzioni, imprenditori e rappresentanti del mondo accademico. A scandirne i vari interventi è stata la sapiente conduzione della giornalista Elisa Petrillo.

- Pubblicità -

L’Assemblea Territoriale 2024 si è aperta con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, interpretato liberamente dalla giovane cantante siciliana Chiara Toscano.

Successivamente la platea ha avuto modo di conoscere – attraverso una clip video di un minuto e mezzo – il progetto dietro ad un piccolo cadeau che era stato loro consegnato all’ingresso: ovvero il profumo per ambienti “Futura”, creato per CNA Catania dalle aziende L&R Flavours & Fragrances e Conaver. Dopo il breve video la conduttrice ha anche invitato sul palco Luca Raimondi (di LR Flowers) e Daniele Aversa (di Conaver) per una breve intervista sull’iniziativa che li ha visti coinvolti.

A seguire si sono avvicendati i saluti istituzionali del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del presidente di CNA Sicilia, Sebastiano Battiato; i quali hanno in qualche modo tracciato la rotta per gli interventi a seguire.

Il primo ha sottolineato la necessità di creare migliori condizioni affinché i giovani catanesi possano rimanere a dare il proprio contributo in città, disincentivando il loro trasferimento al nord Italia e combattendo così la tendenza del capoluogo etneo a diventare sempre più “vecchio”; il secondo ha ribadito l’importanza cruciale del ruolo delle piccole imprese nel contesto economico e sociale del territorio, caldeggiando al contempo che si portino avanti tutte le azioni necessarie per farle arrivare alle sfide future nel migliore dei modi.

A seguire, uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato la proiezione del documentario scritto e diretto da Adriano Cutraro, che ha raccontato la storia, i sogni e soprattutto il percorso con cui alcune pmi associate alla CNA etnea si stanno approcciando all’ormai attuale rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

La mattinata è proseguita con le riflessioni di Floriana Franceschini e Andrea Milazzo, rispettivamente presidente e segretario territoriale della CNA Catania, intervistati dalla giornalista Elisa Petrillo. I vertici della CNA cittadina hanno fatto il punto sullo stato attuale in cui si trovano le imprese del territorio, e soprattutto sulle prospettive che le attendono.

Dopo le interviste al segretario e alla presidente della CNA di Catania è stata invitata sul palco Luna Meli, presidente dei Giovani Imprenditori CNA Catania, che ha raccontato il punto di vista delle nuove generazioni di imprenditori, esortando l’attuale governance ad inserire più giovani nei processi decisionali delle realtà che ci circondano.

A far da eco a queste parole, e in qualche modo a confermarle, è seguita la presentazione della Start-Up Space2Earth – finalista regionale del Premio Cambiamenti,- fondata dalla giovane ingegnere aerospaziale Paola Brafa; la quale ha avuto modo di esporre il suo progetto alla platea, evidenziando il suo impatto nel connettere il territorio siciliano con l’innovazione globale.

A seguire grande interesse ha suscitato la tavola rotonda, moderata da Rosario Faraci, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Catania e giornalista, con la partecipazione di esperti di spicco come Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAIVision Robotics & Artificial Intelligence Lab, Paolo Toscano, ESG Expert Regione Sicilia UniCredit, e Fabrizio Maronta, Redattore, Consigliere scientifico e responsabile delle relazioni internazionali di Limes.

I loro interventi hanno spaziato dall’intelligenza artificiale all’importanza della sostenibilità ESG, passando per l’analisi dei recenti avvenimenti geopolitici, offrendo agli imprenditori spunti concreti per affrontare le sfide future.

A concludere i lavori è stato Dario Costantini, presidente nazionale della CNA, il cui discorso ha sottolineato la centralità delle piccole imprese nella costruzione di un’economia più dinamica e volta al futuro.

L’assemblea si è chiusa con un pranzo conviviale, occasione per consolidare le relazioni tra gli imprenditori e celebrare insieme il successo di un evento che ha saputo sicuramente unire tradizione, innovazione e spinta verso il futuro.

Dopo il banchetto i delegati sono tornati in sala per la votazione e l’approvazione del bilancio, sancendo la chiusura ufficiale dei lavori, concordando e confermando gli obiettivi economici e organizzativi per l’anno a venire.