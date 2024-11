XIX Memorial Mariano Ventimiglia: un grande successo anche per il 2024

- Pubblicità -

Sabato 23 novembre ha avuto luogo luogo presso la biblioteca comunale G.B. Nicolosi di Paternò la premiazione della XIX edizione del Memorial Mariano Ventimiglia.

La serata, moderata dal giornalista Anthony Distefano, ha visto protagonisti, oltre agli artisti e scrittori che hanno partecipato a questa nuova edizione, anche lo showman Ruggero Sardo e l’illusionista Carmelo Lo Cicero (in arte Mago Quasar), a cui sono stati conferiti dei premi alla carriera, la cantastorie Cettina Busacca e il musicista Roberto Virgillito. Durante la serata sono intervenuti, inoltre, il presidente e scrittore del Circolo Letterario Pennagramma Mario Cunsolo, lo scrittore e presidente dell’ass.cult.Paternesi.com Giorgio Ciancitto – entrambi giudici nelle arti visive insieme all’artista taorminese Ghumbert Di Cattolica, che come ogni anno è stato il presidente di giuria – e lo scrittore del Circolo Antonio Sozzi, rappresentante della giuria del concorso letterario. Per quanto riguarda quest’ultimo, cioè il concorso letterario inerente a racconti brevi e poesie, gli altri giudici sono stati gli scrittori del Circolo Letterario Pennagramma Cirino Cristaldi e Carmen Coco.

Le associazioni, enti e riviste amiche che hanno partecipato alla buona riuscita dell’evento sono state: Centro Studi Omniarteventi, la Proloco di Paternò, l’ass cult. Coltiviamo Bellezza, Il Presidio del Patto del Fiume Simeto, l’ass. cult Mascalucia.Doc, il Circolo culturale Bohémien, l’assoc. cult No_Name, la rivista culturale “Brevis”, l’assoc.cult. Musica e Movimento e il Circolo del Medico.

Pergamene di ringraziamento sono state conferite nel corso delle serata al maestro Barbaro Messina, per il grande aiuto di incoraggiamento riposto al team Pennagramma e Paternesi.com, al sindaco di Paternò Nino Naso e all’assessore alla cultura di Paternò Giambattista Caruso, al giornalista e scrittore Concetto Sciuto direttore della rivista culturale “Brevis”, all’operatore culturale Vincenzo Velardo, alla presidente del Circolo Culturale Bohémien Cristina Torrisi, al presidente dell’ass. cult. Coltiviamo Bellezza Carmelo Caruso, a Orazio Caruso componente del direttivo del Presidio del Patto del Fiume Simeto, al dott. Rosario Crisafi, presidente del Circolo del Medico e al prof. Salvo Luzzio, presidente del Centro Studi Omniarteventi.

“Ringraziamenti speciali vanno soprattutto al maestro Filippo Messina per aver realizzato come ogni anno i premi per le varie categorie artistiche in gara, al giornalista Anthony Distefano che ha moderato magistralmente la serata, alla Cantastorie Cettina Busacca e al musicista Roberto Virgillito che hanno impreziosito l’evento con la loro eccellente performance musicale, al presidente della giuria delle arti visive Ghumbert Di Cattolica, ai giudici del concorso letterario, ovvero gli scrittori del Circolo Letterario Pennagramma Antonio Sozzi, Cirino Cristaldi e Carmen Coco e a tutta l’amministrazione comunale di Paternò nelle persone del Sindaco Nino Naso, dell’assessore alla cultura Giambattista Caruso e dell’architetto Annamaria Caruso”, ha detto Mario Cunsolo.



Vincitrice nella sezione pittura è stata l’artista Anna Spinelli con l’opera dal titolo “Bruciare Dentro”.

Menzioni speciali nella sezione pittura sono state assegnate agli artisti: Arturo Liccardi per la sua opera dal titolo “Fichidindia selvaggi”; Giulia Venuto per la sua opera dal titolo “Musica leggera”; Maria Luisa Motta per l’opera dal titolo “Controluce”; Susanna Sangiorgio per l’opera dal titolo “Verso un nuovo inizio”.

Per quanto riguarda invece il concorso letterario, nella sezione racconti il premio è andato alla scrittrice Clelia Zarba’ con il racconto dal titolo “Il ladro di piante”.

Menzioni speciali nella sezione racconti sono state assegnate agli scrittori: Francesco Manna con il suo racconto dal titolo “Un amore chiamato Andrea”; Teresa Saccullo per il racconto dal titolo “Un’altra vita”.

Per quanto riguarda la sezione poesia il premio è andato alla scrittrice Concetta Rundo per la poesia dal titolo “Ovunque altrove”.

Menzioni speciali nella sezione poesia sono state assegnate agli scrittori: Maurizio Damiano con la poesia dal titolo “Esposito abbraccia il cielo”; Dario Scardaci per la poesia dal titolo “Ieri”.