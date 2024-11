Lanciato il bando della XII edizione del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania 

- Pubblicità -

I motori della macchina culturale del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania sono pronti a ruggire nuovamente per dare il via alla XII edizione, ricca di importanti novità.

“Sono ben cinque le sezioni a cui è possibile partecipare con le proprie opere, a tema libero anche edite o già premiate, che devono essere inviate entro il 14 gennaio 2025- dichiara Santino Mirabella magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore, presidente dell’associazione culturale Efesto ed organizzatore della longeva manifestazione- Si può partecipare a ognuna delle sezioni, presentando il numero di copie indicate nel bando. Ogni Autore è responsabile del contenuto dei propri elaborati e ovviamente saranno escluse tutte quelle contenenti parole o concetti razzisti, violenti e contro ogni religione”.

Punti di forza della longeva iniziativa culturale, insignita nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, la genuinità e l’entusiasmocon il quale sin dal primo anno la kermesse letteraria è stata accolta non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti dal Canada e dal Brasile.

“Le cinque sezioni in gara sono dedicate ad eccellenze del nostro territorio come Edo Gari– poesia in lingua; Ercole Patti– racconto breve; Mariella Lo Giudice – testo teatrale; Franco Battiato– musica; Micio Tempio- Poesia Comica- spiega Santino Mirabella da anni impegnato nel campo della cultura-, l’obiettivo del Premio Efesto è diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee”.

La composizione integrale delle giurie sarà indicata nel verbale conclusivo. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà al Palazzo della cultura in periodo pre-estivo. I finalisti saranno avvisati tramite e-mail e/o comunicazione telefonica, nonché sulla pagina facebook dell’ Associazione.

Qualunque informazione potrà essere richiesta inviando una e-mail all’indirizzo: associazioneefesto@libero.it