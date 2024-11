Palermo. LUMSA, Istituto Gramsci e Finocchiaro Aprile per i 100 anni di Danilo Dolci

- Pubblicità -

Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre si terrà a Palermo, in occasione dei cento anni dalla nascita di Danilo Dolci, un convegno promosso dall’università LUMSA, dall’Istituto Gramsci siciliano e dall’Istituto magistrale Camillo Finocchiaro Aprile. Obiettivo del convegno è approfondire il contributo di Danilo Dolci alla storia del Paese con un riferimento specifico alle prospettive analitiche delle scienze umane e sociali, alla tradizione del meridionalismo attivo e all’educazione.

La prima sessione si terrà mercoledì 27 pomeriggio presso l’Istituto Gramsci siciliano (Cantieri culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4); la seconda, giovedì 28 mattina, al dipartimento Gec (Giurisprudenza, Economia e Comunicazione) dell’università LUMSA (via Filippo Parlatore, 65). Durante le due sessioni sono previsti gli interventi di Pierluigi Basile, Francesca Borruso, Giovanni Contini, Salvatore Costantino, Diego Gambetta, Marco Grifo, Francesca Leder, Fabio Massimo Lo Verde, Bruno Maida, Andrea Micciché, Manoela Patti, Pietro Polito, Antonio Vigilante.

- Pubblicità -

Il pomeriggio di giovedì 28, all’Istituto magistrale Camillo Finocchiaro Aprile (via Francesco Cilea, 56), i lavori proseguiranno per sessioni parallele di laboratorio (dalle 14.30 alle 17.00) e si concluderanno in plenaria dalle 17.00 alle 18.00.

L’iniziativa è coordinata da un comitato composto da Giovanni Contini, Salvatore Costantino, Marco Grifo, Vincenzo Schirripa, Giuseppe Barone, Alberto Biondo, Maria Teresa Biondo, Giorgio Cavadi, Gaia Colombo, Chicca Cosentino, Umberto Di Maggio, Amico Dolci, Davide Schirò, Maura Tripi. Nei due giorni del convegno saranno esposte presso la LUMSA alcune immagini tratte dall’Archivio fotografico Enzo Sellerio, in omaggio al fotografo siciliano che con il suo primo fotodocumentario su “Cinema nuovo” (Borgo di Dio, 1955) contribuì a far conoscere l’opera di Danilo Dolci, e di cui pure ricorre nel 2024 il centenario.

Hanno concesso il loro patrocinio l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le società scientifiche Ais (Associazione italiana di sociologia), Aiso (Associazione italiana di storia orale), Cirse (Centro italiano per la ricerca educativa), Sididast (Società italiana di didattica della storia), Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea.