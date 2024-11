Unict: Plurilinguismo e intercultura, a Catania le due giornate nazionali Lend

- Pubblicità -

Sviluppare competenze plurilingui e interculturali attraverso nuove metodologie, ispirate ai principi dell’educazione e della diversificazione linguistica nell’ottica interculturale indicata dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. È questo uno degli obiettivi principali dall’associazione culturale senza fini di lucro Lend, alla quale aderiscono insegnanti di lingue straniere, di lingua italiana e di altre discipline di ogni ordine e grado animati dall’obiettivo di rinnovare la scuola.

A Catania esiste un gruppo Lend molto attivo, che fa riferimento alle docenti Veronica Benzo e Rosa Bonanno Conti, che ha promosso numerosi corsi di formazione per docenti e supporta, in qualità di stakeholder, il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature comparate (LM37), e oggi organizza, in collaborazione con il direttivo nazionale, il convegno sul tema “Mediare e interagire per lo sviluppo di competenze plurilingui e interculturali”, che si terrà nei dipartimenti di Economia e Scienze umanistiche i prossimi 29 e 30 novembre.

In programma sei sessioni plenarie e trenta laboratori didattici, nelle due giornate, così come concordato con la presidente e la vicepresidente nazionale, Silvia Minardi ed Edvige Costanzo e con tutto il Direttivo Caterina Degani, Elisabetta Pignatelli, Simone Bionda, Giovanna Claudio, Chiara Ferronato, Elena Pezzi, Tiziana Lain, Silvia Mazzoni.

I lavori si apriranno venerdì 29 novembre alle 9 nell’aula magna del Palazzo delle Scienze (Dipartimento di Economia e Impresa, corso Italia 55) con i saluti istituzionali del rettore Francesco Priolo, del direttore del Dei, Roberto Cellini, e del delegato alla Didattica Alberto Fichera. Quattro le sessioni plenarie in programma nella prima giornata con gli interventi di Gabriele Benassi, dell’equipe formativa – Servizio Marconi TSI – USR Emilia-Romagna, di María del Carmen Méndez García dell’Universidad de Jaén, di Laurent Gajo dell’Université de Genève e di Linda Torresin dell’Università di Padova, in contemporanea con i primi 20 laboratori didattici in inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo.

L’indomani, sabato 30 novembre, il convegno riprenderà al Monastero dei Benedettini, con i saluti istituzionali della direttrice del Disum Marina Paino e della delegata alla Terza missione Alessia Tricomi – Delegata alla Terza Missione e il coordinamento della prof.ssa Cettina Rizzo. Previsti gli interventi, in sessione plenaria, di Sílvia Melo-Pfeifer, Universität Hamburg, e Claire Kramsch dell’UC Berkeley. Saranno inoltre attivati altri dieci laboratori in lingua. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Institut Français e il Goethe-Institut e con il supporto di Lang, Pearson-Sanoma, CLE International, Trinity Viaggi Studio, La Playa-Escuela de Español, Lœscher Editore, Trinity College London, Voice Books, Zanichelli, Francophonia, Rizzoli Education, Instituto Cervantes Palermo, British Council e Ceramiche De Simone.