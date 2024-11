Catania, al via la serie di 5 incontri sulla sostenibilità con istituzioni, manager e imprese

- Pubblicità -

Catania, 27 novembre 2024 – Parte, lunedì 2 dicembre alle 15 all’NH HOTEL PARCO DEGLI ARAGONESIinViale Presidente Kennedy di Catania, il primo appuntamento con “LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ – Stakeholders a confronto” il percorso in cinque tappe che Manageritalia Sicilia ha delineato per dialogarecon business community, istituzioni e società sui punti cardine di questa fondamentale transizione economica e sociale.

Non vi sono in fatti dubbi che la sostenibilità, a tutto tondo, sia una vera opportunità per la Sicilia, il sud e tutto il Paese. La regione può e deve essere un concreto laboratorio di riferimento.

A confrontarsi per individuare strategie, azioni e percorsi comuni che diano valore a comunità, economie e i territori saranno: Carmine Pallante, presidente Manageritalia Sicilia – Filippo Salone, Prioritalia – AsviS – Prof. Giuseppe Caruso, docente presso Università di Catania –Giulia Giuffrè, CSO & Sustainability Ambassador IRRITEC – Silvia Pugi, Deputy Secretary General CEC. A seguire la tavola rotonda che metterà a confronto le esperienze di: Giuseppe Castellana, Rappresentante Manageritalia Executive Professional Sicilia – Domenico Fortunato, Presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata – Sandro Mambelli, AIDP –Maurizio Mazzapicchi, Federmanager Sicilia Orientale Michele Trimboli, Vicepresidente Manageritalia Sicilia.

In allegato il programma completo e dettagliato di “LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ – Stakeholders a confronto”