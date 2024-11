Enna, “pretendi il Futuro!”: l’Assemblea Congressuale di Koinè A.P.S. traccia nuove prospettive

- Pubblicità -

Si è svolta ad Enna lo scorso sabato 23 Novembre 2024 l’assemblea congressuale dell’associazione Koinè A.P.S. presso i locali dello SPE – Galleria Civica di Enna dal titolo Pretendi il Futuro!“, associazione presente su Enna e su Catania, che fonda le proprie radici nella ricca storia dell’associazionismo di matrice culturale, studentesco e sociale progressista italiano e conta un’ampissima compagine di diverse composta da molte centinaia di tesserate e tesserati.

L’assemblea si è svolta in una sala gremita, arricchita dai tantissimi interventi da parte di associati ed ospiti. Tra i saluti, si segnalano quelli del prof. Salerno (Presidente Unikore), del prof. Spagano (docente UNICT e PD Catania), di Malaguarnera (segr. prov. CGIL Enna), Licata (Vicesindaco Leonforte), Seminara (PD Enna), De Luca (Coord. Naz. Primavera degli Studenti), Marzo (Presidente CpS Enna e esponente FdS), Barbarino (ARCI Enna) e Trovato (Giurisprudenza Attiva APS), in rappresentanza delle istituzioni, del sindacato,della politica e dell’associazionismo. Un momento collettivo che segna una nuova fase per l’associazione nata nel 2016 che ha rinnovato così la propria linea programmatica e gli organi sociali: l’assemblea, nello specifico, ha deliberato per lavorare a trasformare Koinè in un’associazione di respiro regionale, con una struttura federale, che va oltre la dimensione universitaria e che intende allargare il proprio campo di intervento consolidando il proprio impegno non solo nei luoghi del sapere ma anche nella cultura e nel sociale.

Così i nuovi organismi che ne guideranno l’attività nel prossimo quadriennio: il Consiglio Direttivo sarà composto da Lillo Colaleo, designato Presidente, Aurora Caggegi e Giuseppe Librizzi, designati vicepresidenti, Alessio Campione, designato tesoriere, Alessia Celesti, designata segretaria, Adriano Licata, Gabriele Calogero, Nawja Fariki e, di diritto, Luigi Nicolosi, Chiara Bonaventura e Manuel Cutaia; il Coordinamento da Marco Greco, designato coordinatore, Nina Campisi e Gaia Rizzo, designate vice-coordinatrici, Vincenzo Avanzato e Martina Pisa; il Consiglio dei Garanti da Giuseppe Seminara, Martina Biondo, Marco Barbagallo, Luigi Varisano e Giuseppe Cannia.