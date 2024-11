La Classe Dirigente (ex Nadiè) “Conosci te stesso”, il primo singolo estratto dall’album “Termini per una resa”

- Pubblicità -

La rock band catanese La Classe Dirigente pubblicherà il primo singolo inedito venerdì 29 novembre intitolato “Conosci te stesso”. Si tratta della prima anticipazione dell’atteso album “Termini per una resa” previsto nella primavera del 2025 via Vrec/Audioglobe.

Il singolo è un percorso introspettivo che la band guidata da Giovanni Scuderi (voce, chitarra e penna del gruppo) ha intrapreso negli ultimi anni dopo diverse vicissitudini: la band vantava già due album all’attivo (con la precedente formazione a nome Nadiè) ed aveva iniziato il terzo lavoro sotto l’egida artistica del compianto produttore Toni Carbone (Denovo, Luca Madonia, Mario Venuti) prima della sua improvvisa scomparsa nel 2023. Il disco è stato poi ultimato nei dettagli da diversi professionisti guidati dal produttore artistico Roberto Vernetti (Ustmamò, Delta V, Casino Royale e moltissimi altri).

Dopo la perdita umana e professionale di Toni, la band decide un cambiamento di nome ed identità. Nasce così La Classe Dirigente, oltre a Giovanni Scuderi, Alfio Musumeci(batteria), Gianpiero Leone (basso), Francesco Gueli(chitarre). Il primo singolo è «Un viaggio nel mondo interiore dove ogni cosa è coscienza e tutto funziona come uno specchio in cui riconoscersi – racconta Scuderi – un inno all’anticonformismo, per affermarsi come individui pensanti in un modo dove domina l’omologazione. Abbiamo raccolto gli insegnamenti di Franco Battiato e Ivano Fossati cercando sonorità classiche, ma dal sapore internazionale».

Un singolo dove molti si identificheranno, arricchito da una splendida parte orchestrale, magistralmente mixato al Groundfloor di Modena da Davide Cristiani Bombanella e masterizzato al Sottoilmare Recording Studio da Luca Tacconi.

Cenni biografici. La Classe Dirigente è una band rock di Catania nata nel 2024 dalle ceneri dei Nadiè, formazione attiva dal 2005. La formazione rimane invariata. Il classicismo dei primi anni 90 si fonde alle liriche d’autore, creando una commistione di generi che spazia da Battiato ai Wilco, da Fossati agli Elbow, da Benvegnù ai Mercury Rev con una forte propensione per un post rock di fondo che ne richiama le sonorità. Nel 2011 esce il primo disco (a nome Nadiè), “Questo giorno il prossimo anno”, autoprodotto. Disco molto tenue, introspettivo che si aggiudica i favori della critica. Nel 2017 esce il secondo album, (a nome Nadiè) “Acqua alta a Venezia”, (Terre Sommerse/La chimera dischi). Disco rabbioso, dai toni dissacranti, accolto benevolmente dalla critica. Nel 2025 esce il loro album d’esordio a nome La Classe Dirigente, dal titolo “Termini per una resa” (Vrec/Believe) a cura dei produttori Toni Carbone e Roberto Vernetti.