Vertenza Sims: incontro cruciale domani tra Comune di Catania e sindacati

La vertenza Sims torna al centro del confronto tra il Comune di Catania e i sindacati di categoria. L’appuntamento è fissato per domattina, 28 Novembre, alle 10:00. L’assessore Giovanni Petralia incontrerà le organizzazioni di categoria, convocate dalla Direzione Manutenzione del Comune di Catania. In discussione c’è la continuità occupazionale di 25 lavoratrici e lavoratori impiegati nella cooperativa cittadina. L’auspicio emerso è quello di un dialogo che possa condurre ad un risultato positivo, a vantaggio dei lavoratori coinvolti nella vertenza e delle loro famiglie. In tal senso si è espresso il segretario generale della Uilm di Catania, Giuseppe Caramanna, secondo cui un elemento già importante è il fatto che l’assessore Petralia abbia riconosciuto la professionalità e l’affidabilità del personale della cooperativa già impiegato nei servizi di manutenzione e sicurezza delle scuole e di altri edifici pubblici. La qualità del lavoro messo in campo è emersa in maniera chiara anche in occasione dell’ultima emergenza alluvionale. L’obiettivo è scongiurare il rischio di perdita di posti di lavoro e salvaguardare competenze valide, evitando che si possa acuire la crisi economica e sociale del territorio.