Inizia il nuovo corso della scuola di formazione per il Bene Comune

“L’edizione di quest’anno è segnata da due elementi di assoluta novità. Innanzitutto, sulla proposta formativa, che, per la prima volta, si eleva a progetto di portata nazionale, trovando il riconoscimento ed il sostegno ufficiale di partner associativi di assoluto prestigio e fama, come, in particolare, l’ANCI, ma anche FORUM PA, l’associazione Italiadecide e la Fondazione Magna Carta – dichiara Giuseppe Cicala, direttore della Scuola di formazione per il bene comune -. L’altro aspetto riguarda il format organizzativo: abbiamo previsto un maggior coinvolgimento dei partecipanti, in particolare degli studenti, attraverso la realizzazione di workshop laboratoriali da tenere nel cuore di ogni evento formativo sul tema trattato, con il supporto dei docenti referenti. Il livello dei relatori scelto resta molto alto, nonostante la gratuità della partecipazione alla Scuola. L’intento è sempre quello di offrire un servizio che sappia coniugare qualità e accessibilità. Vi auguro di essere in tanti, a partire dall’evento inaugurale del 30 novembre”

Il primo incontro si terrà il 30 novembre, nell’Aula magna del Rettorato, in piazza Università, con inizio alle 9, sul tema “Il rapporto tra politica e burocrazia per il buon andamento della Pubblica Amministrazione”. I lavori saranno aperti da Antonio La Ferrara, Presidente Futurlab. Saluti: Enrico Trantino, Sindaco Metropolitano Catania; Alessandro Dagnino Assessore all’Economia della Regione siciliana; Maria Carmela Librizzi, Prefetto di Catania; Pierluigi Catalfo, Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania; Salvatore Motta, Presidente Cdo Sicilia, Giuseppe Cicala Direttore Scuola di Formazione per il Bene Comune. Introducono: Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà; Mirja Cartia d’Asero, Amministratore delegato de Il Sole 24 Ore, Veronica Nicotra, Segretario generale ANCI. Ne discutono: Anna Finocchiaro, presidente Associazione Italiadecide; Ida Nicotra, Ordinario Diritto costituzionale Università degli Studi di Catania; Francesco Tagliente Prefetto, Presidente Fondazione Insigniti OMRI; Francesco Tufarelli, Dirigente generale Presidenza del Consiglio; Carlo Mochi Sismondi, Presidente Forum P.A.; Renato Loiero, Consigliere economico del Presidente del Consiglio Antonio Naddeo, Presidente ARAN. Modera: Fabrizio Tigano, Ordinario Diritto Amministrativo Università degli Studi di Messina. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’ associazioneItaliadecide.

