Verso Catania-Cavese, Toscano: “Sturaro recuperato, vogliamo risalire la classifica”

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano torna in campo al Massimino domani alle 17.30 contro la Cavese di Vincenzo Maiuri. La formazione rossazzurra vuole dare continuità alla successo in casa ottenuto sul Trapani per 2-1 e al 2-2 maturato ad Avellino. Di seguito ecco le parole dell’allenatore ex Cesena e Reggina.

Toscano: “Cavese? L’abbiamo studiata bene. Bethers? Domani gioca lui”

In vista della gara interna contro la Cavese ha parlato l’allenatore del Catania Domenico Toscano. L’allenatore rossazzurro ha parlato dei recuperi tra cui quello di Sturaro: “Recuperi? Sono disponibili Guglielmotti, Sturaro, De Rose e Ierardi. Lunetta ha bisogno di riposo. Montalto? È la squadra che deve metterlo nelle condizioni di fare bene. Non siamo al completo al momento. La gara di Coppa Italia è superata, il nostro obiettivo è il campionato. Vogliamo risalire la classifica. Cavese? Con l’arrivo di Maiuri gioca spesso a 3 dietro. L’abbiamo studiata bene. Come sempre è importante l’atteggiamento. Bethers? Il ragazzo sta bene e giocherà domani. Sturaro porta carisma, esperienza e leadership. Domani vediamo quanto potranno essere disponibili sia lui che De Rose. La partita di Coppa col Trapani ci ha dato ottime indicazioni sui giovani come Sechi, Corallo e Forti.”

- Pubblicità -

“Di Tacchio? Si sta allenando con noi. Serve l’atteggiamento visto ad Avellino”

“Queste sono partite che ti fanno capire che materiale hai a disposizione. Dobbiamo concentrarci e focalizzarci sul campionato e sulla partita con la Cavese. Agli Under alla fine della partita con il Trapani ho detto che questa giornata se la ricorderanno a vita. Gli infortuni? Non sono casuali, come anche per le grandi squadre. È il calcio e i suoi ritmi che stanno cambiando. Il modo di giocare diverso delle partite che sono molto aggressive e nel mondo il calcio è cambiato. Campionato? Si è scelta una strada, dobbiamo fare più punti possibili. Noi allenatori siamo chiamati a dare soluzioni e dare equilibrio dentro società e gruppo squadra. Calendario? Non lo voglio guardare. Nelle ultime due gare ho visto grande voglia e grinta. Serve quell’atteggiamento visto ad Avellino e Trapani. Di Tacchio? Si sta allenando con noi, ma ancora non lo recuperiamo prima di Natale”