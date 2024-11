Emanuela Ersilia Abbadessa torna in libreria con “La Suggeritrice” – Libriamoci

- Pubblicità -

Recensioni di libri, riflessioni insieme agli autori delle opere, divulgazione culturale e informazione. Questo e molto altro nella nostra rubrica “Libriamoci”.

Nella puntata di oggi abbiamo avuto modo di intervistare la scrittrice Emanuela Ersilia Abbadessa – già ospite dei nostri studi nel 2019 per presentare il suo libro “E’ da lì che viene la luce” (Edizioni Piemme) -, in merito alla pubblicazione del suo ultimo romanzo “La Suggeritrice” – Neri Pozza editore.

Insieme a lei avremo modo di intraprendere un viaggio nella Palermo degli anni ’50, di vedere quel periodo storico sotto una luca diversa, interpretandolo come un simbolo di ricostruzione e speranza; e di entrare a conoscenza, quasi in punta di piedi, della vite di due anime complementari: Franca, una pianista tormentata dai suoi limiti, e Cristiana, una ballerina leggera come l’aria. Due donne apparentemente opposte, che trovano l’una nell’altra ciò che manca per completarsi.

E’ appunto “giocando” con questi due personaggi che Emanuela Abbadessa è riuscita, in questo suo nuovo romanzo, ad esplorare temi profondi come l’amicizia, l’amore e la ricerca di sé, avvolgendo il tutto in un’atmosfera musicale. Con una scrittura fluida e intensa, l’autrice infonde infatti al libro la sua esperienza da musicologa, facendo risuonare nel romanzo pezzi di jazz e sonate classiche che amplificano i sentimenti dei personaggi.

Nel corso della nostra intervista è emerso anche il legame tra La Suggeritrice e Cyrano de Bergerac, opera da cui l’autrice ha tratto ispirazione per sviluppare dinamiche di relazione e costruzione personale. Ma come è riuscita l’autrice a prendere spunto da questo grande classico e a riproporlo in chiave moderna? E come riescono gli elementi del romanzo a creare una commistione tra musica, storia ed emozioni umane?

Lo scopriremo questa sera! Per questi, e numerosi altri temi e spunti di riflessione, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!