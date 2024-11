Palermo, al via domenica 1 dicembre il Festival dell’Accademia Ars Antiqua

- Pubblicità -

Inizia dopodomani, domenica primo dicembre la terza edizione del Festival di musica barocca a Palermo, organizzato dall’Accademia musicale Ars Antiqua, in collaborazione con l’associazione Arturo Toscanini. Quattro gli appuntamenti in calendario, con start il primo dicembre ed evento conclusivo del 28 dicembre. Si inizia la prima domenica di dicembre con “Vivaldi a cinque voci” ospitato nella chiesa-rettoria del Santissimo Salvatore. Sarà proposta anche una breve visita introduttiva all’architettura e alla storia del luogo ospitante.

Quattro i concerti nel programma del Festival. Dopo “Vivaldi a cinque voci”, in calendario sabato 14 dicembre “Dialoghi Barocchi: Viola d’Amore e Clavicembalo”, sabato 21 dicembre

“Il Liuto al Tramonto” ed appuntamento finale sabato 28 dicembre con “Misticismo Barocco”. Ogni concerto ha un costo di 10 euro. L’abbonamento per i quattro appuntamenti, ha un prezzo complessivo di 30 euro. I ticket si possono acquistare attraverso il circuito oooh.events. Per info e prenotazioni, è possibile chiamare al numero 320.4744918.

Il Festival è organizzato in collaborazione con la chiesa senatoriale di Sant’Antonio Abate, la rettoria del Santissimo Salvatore, la congregazione dell’oratorio di San Filippo Neri di Palermo, l’associazione Sikalesh e l’associazione Guardie del Tempio di Cristo. «È un mese importante per la nostra associazione musicale – dice il direttore artistico Giosuè D’Asta –. Abbiamo lavorato con impegno e passione per mettere su un calendario con quattro concerti di altissimo livello. Ringrazio monsignor Gaetano Tulipano, parroco della chiesa senatoriale di Sant’Antonio Abate e rettore della chiesa del Santissimo Salvatore, i padri filippini della congregazione dell’oratorio di San Filippo Neri di Palermo, per aver dato il proprio benestare ad ospitare la terza edizione del Festival di Musica Barocca».

VIVALDI A CINQUE VOCI

Un programma dedicato a quattro concerti di Vivaldi per cinque strumenti solisti, eseguiti dall’Ensemble Ars Antiqua. Un’occasione per immergersi nella musica barocca nella suggestiva cornice della chiesa-rettoria del Santissimo Salvatore.

Concerto per Liuto, archi e continuo RV 93

Concerto per Viola d’Amore, archi e continuo RV 392

Concerto per Violoncello, archi e continuo RV 399

Concerto per Violino e Organo, archi e continuo RV 766

Ensemble Ars Antiqua:

Federico Brigantino (Violino), Annalisa Scalia (Violino), Giorgio Chinnici (Viola d’Amore e Viola), Riccardo Botta (Viola), Giorgio Garofalo (Violoncello), Giuliana Garda (Violoncello), Giosuè D’Asta (Organo), Silvio Natoli (Liuto e Tiorba), Licia Tani (Clavicembalo)

Durata: 60 minuti

Luogo: Chiesa del Santissio Salvatore, Corso Vittorio Emanuele 396/A, 90134 Palermo

Biglietti disponibili on-line:

https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-1dicembre-biglietti/

CHIESA-RETTORIA DEL SANTISSIMO SALVATORE

Si tratta di una delle importanti chiese del centro storico di Palermo, nota soprattutto per la sua cupola panoramica. Si affaccia su corso Vittorio Emanuele, l’antico Cassaro ed è annoverata come una delle sette meraviglie di Palermo. Fu costruita nel IX secolo su un monastero di suore basiliane di origine normanna. La leggenda racconta che Costanza d’Altavilla, madre di Federico II, ne fu badessa. Ampiamente rimaneggiato nel corso del XVI e del XVII secolo, l’edificio assunse l’attuale aspetto barocco. L’interno, a pianta centrale dodecagonale e cupola ellittica, è decorato da marmi policromi, stucchi e affreschi. L’ultima guerra danneggiò la struttura. La sua forma a pianta ellittica e la cupola ovoidale la rendono unica nel suo genere. All’inizio e per tanti secoli la chiesa è stata centro di culto. Oggi, oltre ad essere utilizzata per funzioni religiose, è adibita anche ad auditorium per la perfetta acustica che riesce ad assicurare ad ogni evento.