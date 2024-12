Catania-Cavese 1-1: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania viene fermato in casa dalla Cavese per 1-1. Al 26′ porta in vantaggio i rossazzurri Stoppa su calcio di rigore, nella ripresa risponde l’ex Palermo Fella che porta in parità la sfida. Clamoroso l’errore nel finale di Sturaro al 92′ che a porta vuota manca la rete della vittoria. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Stoppa non basta

BETHERS 6: Sul gol subito da Fella poche responsabilità, del resto non ha mai fatto una parata viste le poche occasioni avversarie.

CASTELLINI 6: Partita sufficiente del capitano rossazzurro che tiene la difesa e regge botta ai velocisti della Cavese.

DI GENNARO 5,5: Il migliore dei tre centrali che evita le incursioni pericolose MA pesa l’errata marcatura sul gol di Fella che se lo è perso.

ANASTASIO 5,5: Primo tempo tra i migliori in rossazzurro, cross e chiusure perfette. Poi però nella ripresa soffre e rischia parecchio.

RAIMO 5,5: A livello difensivo c’è ma in una squadra che richiede dei quinti offensivi manca nella spinta (anche se ha giocato nella fascia opposta a quella sua)

(dal 80′) QUAINI S.V.

VERNA 6: Giostra il centrocampo etneo con passaggi filtranti e tocchi di palla per i compagni utili per i compagni di reparto.

JIMENEZ 6,5: Migliore in campo nella squadra di Toscano, recupera palloni interessati e realizza giocate importanti. Peccato il risultato finale.

CARPANI 5: Gioca fuori ruolo ancora una volta e si vede. Manca della solita aggressività e risulta superfluo tatticamente in tante occasioni.

(dal 72′) STURARO 5: Rientra dopo due mesi e purtroppo sbaglia la rete del 2-1 finale con un appoggio di testa che va di un soffio a lato.

STOPPA 6,5: Altra prestazione positiva di Matteo Stoppa, che realizza il rigore al 26′ e comunque dà vivacità con giocate e sprint importanti.

(dal 72′) GUGLIELMOTTI 6: Entra e fa il suo compito di dare sprint alla fascia.

D’ANDREA 5,5: Primo tempo sufficiente ma forse pecca ancora di cattiveria che può risultare importante in questa squadra.

(dal 80′) MONTALTO S.V.

INGLESE 6: Gioca molto per la squadra e regala tanti spunti interessanti. Peccato per l’errore al 81′ di testa dove manca il settimo gol stagionale.

TOSCANO 5: L’ex Cesena sbaglia l’approccio nel secondo tempo, tardando nei cambi e facendosi recuperare una partita sulla carta vinta contro un avversario che è stato bravo a fruttare l’unica sbavatura difensiva.