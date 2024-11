Cinque emendamenti ‘segnalati’ in Legge Bilancio 2025, presentati dall’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” su proposta delle 45 Associazioni del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”

- Pubblicità -

L’Intergruppo Parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, rappresentativo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, ha presentato cinqueemendamenti – ad oggi segnalati – in Legge Bilancio 2025 su proposta delle 45 Associazioni del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”.

Le proposte emendative sono allo studio in Commissione Bilancio nel Fascicolo “Emendamenti Segnalati” e, se saranno accolte, passeranno ai voti nei prossimi giorni.

«Siamo sulla buona strada, questo è un ulteriore passo avanti a favore dei pazienti – commenta Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna ODV e Coordinatrice del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” – sono stati presentati molti altri emendamenti sempre in ambito oncologico e questo denota una crescente sensibilità e coinvolgimento della politica negli interessi dei pazienti affetti da tumore. Ora attenderemo gli esiti di questi cinque emendamenti segnalati, nel frattempo il nostro ringraziamento va a tutti i membri dell’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro».

Gli emendamenti, a firma di tutti i componenti dell’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, implicano coperture economiche ancora da definire e riguardano l’oncologia e l’oncoematologia:

Emendamento 49.019 – primo firmatario On. Simona Loizzo, riguarda l’istituzione presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del Registro unico nazionale delle Breast Unit dal 1 gennaio 2025, al fine di raccogliere tutti i dati provenienti dalle strutture presenti sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l’analisi dei dati relativi alla diagnosi, trattamento e follow up del carcinoma mammario;

Emendamento 51.021 – primo firmatario On. Elena Bonetti, dal momento che molte terapie oncologiche causano tossicità cutanea pregiudicando il benessere psico-fisico dei pazienti e la stessa efficacia e continuità delle cure, e le pomate utilizzate per curare le lesioni cutanee non sono in Fascia C, il Ministero della Salute ha individuato un elenco di presidi antinfiammatori da inserire nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), a carico del SSN;

Emendamento 49.020 – primo firmatario On. Vanessa Cattoi, al fine di favorire la partecipazione delle Associazioni dei pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute, Ministero della Salute e AIFA definiscono i criteri per la partecipazione delle Associazioni iscritte nel Registro unico delle Associazioni, RUAS. Il Ministero è tenuto a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al registro all’interno degli organismi costituiti presso il suddetto Ministero, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori, e gruppi di lavoro;

Emendamento 53.022 – primo firmatario On. Novo Umberto Maerna, viene richiesto che le donazioni strumentali per i reparti oncologici elargite dalle Associazioni Onlus agli ospedali, non vengano gravate dal pagamento dell’IVA sui beni acquistati;

Emendamento 53.02 – primo firmatario On. Ilenia Malavasi, istituzione del Registro nazionale delle mutazioni genetiche all’interno della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Il Registro consentirà l’identificazione dei pazienti con mutazioni genetiche che si avvantaggiano dei codici di esenzione ticket per le persone ad alto rischio eredo familiare e dei PDTA per la loro gestione;

Inoltre, l’Intergruppo ha espresso il suo pieno sostegno a questo emendamento:

Emendamento 60.01 – primo firmatario On. Giorgio Mulè, si richiede l’implementazione della presenza di psicologi esperti nei reparti di oncoematologia pediatrica degli ospedali pubblici.

«Gli emendamenti depositati sono molto importanti e frutto di una intensa e fattiva collaborazione tra Intergruppo parlamentare e le 45 Associazioni del Gruppo, un dialogo che coinvolge i pazienti e tutto l’arco parlamentare – sottolinea l’On. Vanessa Cattoi, Membro V Commissione Bilancio e Coordinatrice alla Camera dell’Intergruppo – tutti gli emendamenti sono stati sottoscritti da almeno un membro di una forza politica presente in Parlamento. Cercheremo nei prossimi giorni di tutelare al massimo i pazienti, ci batteremo per portare a casa il maggior numero possibile di emendamenti a favore dei malati e dell’Intergruppo per questioni che riguardano la salute e la qualità di vita di migliaia di persone».