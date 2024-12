Documentiamoci #6 – Le origini della Democrazia Cristiana Siciliana con il Senatore Giuseppe Firrarello

- Pubblicità -

Anche questa sera facciamo un salto indietro nel tempo. Ritorna infatti “Documentiamoci, la nostra rubrica che si propone di esplorare e riscoprire la storia della formazione dei partiti politici in Sicilia attraverso le testimonianze di alcuni personaggi importanti, le cui battaglie hanno avuto ruoli importanti nella vita dell’isola.

In questo sesto episodio della serie andremo ad ascoltare le parole dell’On. Giuseppe “Pino” Firrarello, figura di spicco della democrazia cristiana siciliana e poi di Forza Italia; sindaco di Bronte dal 2005 al 2015 e anche attualmente, avendo ripreso il mandato nel 2020. Deputato e Assessore Regionale, Senatore della Repubblica, nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi, tra cui membro delle Commissioni Lavori Pubblici e Sanità.

Tra i temi trattati durante la nostra chiacchierata emerge un’analisi profonda della politica siciliana degli anni ’50 e ’60, con un particolare focus sul rapporto della DC con i comunisti e l’impegno a favore delle classi più povere. Durante l’intervista l’On. Firrarello ricorda le difficoltà della ricostruzione del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale e la sua personalissima lotta politica, iniziata quando aveva appena 7 anni tra le vie di San Cono, suo paese natale.

Inoltre il nostro ospite ha avuto modo di far emergere chiaramente la sua visione politica e il suo approccio ai problemi, e non ha nascosto non nasconde la sua delusione per l’attuale governance, che percepisce come lontana dai valori di un tempo e priva di una vera capacità di amministrare al meglio. Tuttavia, nonostante le critiche alla situazione attuale, ha comunque esortato i giovani a intraprendere la strada della politica, consapevoli delle difficoltà ma anche delle potenzialità che un impegno serio può offrire.

Scopriremo tutto questo, ed altro ancora, nel nostro sesto episodio di “Documentiamoci”. Vi diamo appuntamento a questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!