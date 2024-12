Premio Sikelos, riconoscimenti alle dieci “Eccellenze di Sicilia” del 2024

- Pubblicità -

Si è svolta sabato 30 novembre alle ore 10 a Catania l’edizione targata 2024 del Premio Sikelos. La cerimonia di premiazione, per le dieci “Eccellenze di Sicilia”, ha avuto luogo a Palazzo degli Elefanti.

Qui sono intervenuti, per i saluti istituzionali:

• Sindaco di Catania, Enrico Trantino;

• Presidente Sikelos, Andrea Finocchiaro;

• Presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi;

• Consigliere Comunale, Alessandro Campisi;

• Consigliere Comunale, Erika Bonaccorsi.

Presente anche dal Comune di Messina, l’assessore alla Cultura, Vincenzo Caruso; da Ragusa l’assessore all’Istruzione, Catia Pasta e, infine, dal capoluogo siciliano il dott. Gaspare Simeti (Dirigente dell’Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento eventi dell’Area della Cultura del Comune di Palermo).

La cerimonia è stata moderata da Marcello Proietto Di Silvestro.

Cos’è il Premio Sikelos

Il Premio Sikelos è un evento annuale organizzato dall’omonima associazione, guidata dal presidente Andrea Finocchiaro, dal vicepresidente Natale Spolverino e dal segretario Giuseppe Milazzo. Durante la cerimonia, le amministrazioni comunali delle diverse province siciliane designano le “Eccellenze di Sicilia”, figure che si sono distinte nel valorizzare il territorio attraverso il loro impegno in ambito professionale, culturale e sociale.

Le parole del Presidente Finocchiaro

“Sono profondamente onorato di annunciare che oggi, in occasione del 4° Premio Sikelos, abbiamo premiato 10 eccellenze siciliane. Questi individui straordinari hanno portato in alto il nome della Sicilia, dimostrando il valore e il talento dei siciliani in vari campi. Il loro impegno e le loro conquiste sono fonte di ispirazione per tutti noi, e rappresentano l’orgoglio e la resilienza della nostra terra. Congratulazioni ai premiati e un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa manifestazione”.

Le dieci “Eccellenze di Sicilia”

Le dieci “Eccellenze di Sicilia” premiate sono:

• Catania

Giovanni Sebastiano Maria Cultrera, Direttore del Teatro Massimo Bellini.

Per la sua ispirata vocazione e la straordinaria competenza nella valorizzazione del patrimonio artistico, non solo siciliano, che ha saputo promuovere con successo in qualità di eclettico musicista, operatore culturale e imprenditore, coniugando un’eccellente preparazione musicale a una formazione altrettanto prestigiosa in ambito giuridico e gestionale.

Pianista di fama internazionale ed eccezionale didatta, ha affascinato platee di tutto il mondo e contribuito alla crescita dei giovani talenti attraverso concerti e masterclass tenuti su scala globale.

Nel suo ruolo di sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, ha infuso nuova vitalità all’istituzione, trasformandola in un punto di riferimento di eccellenza internazionale grazie a produzioni di alto livello e a una pianificazione strategica in termini di contenuti e comunicazione, che hanno portato a una significativa crescita di pubblico.

Come docente di “Prassi esecutiva e repertorio pianoforte” e di “Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo” presso il Conservatorio di Catania, trasmette quotidianamente il suo sapere e la sua passione alle nuove generazioni di musicisti.

Un percorso straordinario, che lo vede protagonista al servizio della cultura, pilastro della società civile, per perseguire, come ama ripetere, la “Libertà di scegliere la Bellezza”.

• Premio Sikelos

Angelo Di Martino, imprenditore classe 1943.

Fondatore e titolare della F.lli Di Martino S.p.A., una prestigiosa azienda di trasporti con sedi strategiche distribuite in Italia e all’estero.

La sua carriera nel settore dei trasporti e della logistica inizia negli anni ’60, quando, dopo aver conseguito il diploma di Capitano di lungo corso, si unisce all’equipaggio di diverse imbarcazioni mercantili a lungo raggio, viaggiando in tutto il mondo. Questa esperienza lo arricchisce sia sul piano umano sia professionale, ispirandolo a intraprendere un nuovo percorso.

Verso la fine degli anni ’60, Angelo Di Martino decide di investire sulle proprie competenze e, insieme ai suoi fratelli, si dedica al settore dei trasporti nazionali e internazionali, dando vita alla F.lli Di Martino S.p.A., con sede legale a Catania e filiali presenti sia in Italia che all’estero.

Da allora, la sua storia imprenditoriale è quella di un ambizioso visionario, che ha saputo realizzare progetti innovativi nel campo dei trasporti, trasformando la sua impresa in un punto di riferimento nel settore e raccogliendo grandi successi lungo il cammino.

• Siracusa

Annamaria Piccione, scrittrice.

La sua scrittura si distingue per la qualità e la vastità della sua produzione, caratterizzata da un profondo valore tecnico, culturale e sociale. Rivolta principalmente a bambini e ragazzi, la sua opera comprende molteplici riletture di grandi classici della letteratura italiana e di autori dell’antichità, come Plutarco ed Euripide.

Queste riscritture non solo arricchiscono il bagaglio culturale dei giovani lettori, ma assumono anche un significativo valore formativo e sociale. Attraverso i suoi libri, Annamaria Piccione contribuisce a plasmare menti aperte e consapevoli, preparando le nuove generazioni a diventare cittadini e cittadine responsabili.

Se la società del futuro sarà migliore di quella odierna, il contributo di Annamaria Piccione sarà stato determinante. Per essersi distinta in ambito professionale, culturale e sociale, la sua carriera merita pieno riconoscimento e apprezzamento.

• Ragusa

Marcella Giulia Pace, fotografa e divulgatrice scientifica.

Dal 2006 a oggi ha ricoperto il ruolo di docente di Scuola Primaria presso diversi istituti scolastici italiani, occupandosi di insegnamento e formazione specifica sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica. Animatrice digitale e formatrice specializzata, ha contribuito alla modernizzazione del sistema scolastico integrando metodologie innovative e approcci STEM.

Dal 2021 collabora con Argo Software per la realizzazione di corsi STEM in Astronomia, ideando percorsi formativi per docenti su astronomia e astrofotografia, favorendo l’adozione di metodologie didattiche all’avanguardia. Ha creato e gestisce il sito www.greenflash.photo, che raccoglie circa 1.000 immagini e video di fenomeni ottici atmosferici rari, documentati in Sicilia e in altre parti d’Italia, rendendolo un punto di riferimento per studiosi e appassionati.

Dal 2023 è collaboratrice del C.I.C.A.P. (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), per il quale cura la rubrica scientifica Il raggio verde, dedicata ai fenomeni celesti e pubblicata su Query, rivista fondata da Piero Angela. Inoltre, collabora con il blog Passione Astronomia, dedicandosi alla divulgazione dei fenomeni ottici atmosferici e ampliando la conoscenza scientifica a un vasto pubblico.

Dal 2015 al 2024 ha collaborato con NASA e USRA (UniversitiesSpace Research Association), ottenendo la selezione delle sue immagini come Astronomy Picture of the Day (APOD) e Earth Picture of the Day (EPOD), portando così la Sicilia al centro dell’attenzione della comunità scientifica internazionale.

Tra i suoi numerosi riconoscimenti figurano il Premio “Innovascuola” del 2011, indetto dal Ministero della Pubblica Amministrazione; il titolo di finalista del concorso “AstronomyPhotographer of the Year” dell’Osservatorio di Greenwich nel 2015 e 2022; e la selezione nel 2023 per il concorso fotografico dell’IAU Office of Astronomy for Education. Le sue immagini sono state selezionate più volte come NASA Astronomy Picture of the Day dal 2015 al 2024, a testimonianza della sua eccellenza nella documentazione scientifica.

Membro direttivo del Centro Ibleo Studi Astronomici (CISA) di Ragusa e della sezione di Astrofotografia dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), partecipa attivamente come relatrice a conferenze ed eventi culturali dedicati all’astronomia e ai fenomeni ottici atmosferici, promuovendo la cultura scientifica e l’immagine della Sicilia a livello nazionale e internazionale.

I suoi articoli e fotografie sono stati pubblicati su riviste scientifiche italiane e internazionali, tra cui Nuovo Orione, Le Stelle, BBC Sky Magazine e Astronomy Now. Ha inoltre collaborato con testate prestigiose come Focus e National Geographic, che hanno riconosciuto il valore della sua produzione scientifica e fotografica.

• Agrigento

Giuseppe Caramanno, direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell’ASP di Agrigento, Unità operativa complessa Cardiologia/UTIC/Emodinamica dell’ospedale San Giovanni di Dio;

Figura professionale di spicco, conosciuta per l’eccellente direzione dell’Unità di Cardiologia, UTIC ed Emodinamica dell’ospedale di Agrigento. Ventidue anni fa, sotto la sua guida, veniva istituita l’Emodinamica ad Agrigento, con l’obiettivo di combattere la crescente mortalità da infarto miocardico, la cui terapia principale è l’angioplastica coronarica. Questo approccio innovativo portava una tecnica all’avanguardia in una città “periferica”, salvando molte vite umane.

Da allora, la cardiologia interventistica è diventata un punto di riferimento per l’intera provincia di Agrigento, trattando non solo le coronarie, ma anche altre arterie periferiche, effettuando correzioni valvolari e impianti di dispositivi per la prevenzione dell’ictus, con un totale di circa 2.000 procedure all’anno.

Il 17 agosto 2023, il dottor Caramanno, primario di Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, assume anche il ruolo di primario ad interim del Pronto Soccorso dello stesso ospedale.

Il 19 settembre 2024, sotto la direzione del dottor Caramanno, l’equipe di Emodinamica dell’ospedale di Agrigento ha eseguito il primo intervento di riparazione della valvola tricuspide tramite cateteri endovascolari, senza ricorrere alla cardiochirurgia tradizionale. L’intervento è stato effettuato su un paziente ultrottantenne affetto da grave insufficienza valvolare e scompenso cardiaco.

Il dottor Caramanno vanta centinaia di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, e un curriculum ricco di qualifiche, incarichi, borse di studio, formazione, attività didattiche, e partecipazioni come relatore e moderatore a congressi e corsi di aggiornamento. È stato anche principale sperimentatore in numerosi studi clinici nazionali e internazionali.

In una Sicilia segnata da difficoltà politiche ed economiche, l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si distingue per l’eccellenza medica rappresentata dall’Unità coronarica ed emodinamica, diretta dal prof. Giuseppe Caramanno. Con il supporto di uno staff altamente qualificato, il dottore pone il paziente al centro di ogni sua azione, garantendo un trattamento di alta qualità.

• Caltanissetta

Grazia Giammusso, imprenditrice e già Assessora alle Attività Produttive.

Professionista con oltre venti anni di esperienza nei settori bancario, logistico e della gestione aziendale.

Appassionata di sviluppo territoriale e promozione culturale, è fortemente impegnata nel valorizzare il suo territorio e nel farne conoscere l’unicità a livello nazionale e internazionale.

La sua attività si concentra su iniziative che uniscono cultura, tradizione e gastronomia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alle buone pratiche.

• Palermo

Salvo Piparo, attore cuntista.

Custode delle più antiche memorie della tradizione popolare siciliana, da quasi venti anni racconta la Sicilia e le sue leggende attraverso l’antica tecnica del CUNTO. I suoi studi antropologici si concentrano principalmente sulla straordinaria vita di Santa Rosalia, Patrona della città di Palermo. Cantore dei versi seicenteschi del Festino di Palermo, Salvo Piparo è oggi una figura di spicco nel panorama della cultura popolare, riconosciuto ufficialmente come una maschera contemporanea che attraversa la storia e la narrazione, studiando la città e il suo mito, dal Genio di Palermo alla Santa Patrona Rusulia.

La sua opera più longeva, “Il Trionfo di Santa Rosalia”, festeggia quest’anno i suoi 17 anni, diventando una preghiera, un ex voto, un atto di devozione alla Santa. Come palermitano doc, ha dedicato gran parte della sua carriera artistica a Santa Rosalia e alla sua storia, tanto che prossimamente uscirà il suo secondo libro, 400Anni, edito da Flaccovio, che ripercorre i 400 anni della storia sacra e profana di Rosalia Sinibaldi.

Riconosciuto dai palermitani come il “traghettatore delle anime”, Salvo Piparo è diventato una figura fondamentale nella narrazione del Festino di Palermo, partecipando alle ultime quattro edizioni dell’evento organizzato dal Comune di Palermo. La sua figura è amatissima dalle borgate, dove ha fondato il “Laboratorio della Città Raccontata”, un’iniziativa che, attraverso i suoi laboratori per non attori, raduna ogni anno i fedeli per un rito simbolico che celebra la città e la sua storia. Un atto che, come un capodannoestivo, rievoca la protezione della città e dei suoi abitanti attraverso il miracolo di una tradizione popolare.

Testimonial ufficiale per l’Unicef, il Fai e l’Ail, Salvo Piparo è anche impegnato nella lotta contro il pizzo, attraverso le sue produzioni teatrali di impegno civile. Ha messo in scena numerosi spettacoli del drammaturgo e giornalista Salvo Licata, accumulando oltre 30 produzioni teatrali, di cui è autore e interprete. Direttore artistico del Festival Aedi Storytelling, giunto nel 2024 alla sua sesta edizione, è stato insignito del titolo di Ambasciatore della Sicilia, contribuendo con la sua arte alla campagna pubblicitaria di promozione del territorio prodotta dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Appassionato, devoto e straordinario interprete della voce del popolo siciliano, Salvo Piparo rappresenta l’espressione autentica della saggezza dei grandi pensatori di strada, con il suo entusiasmo e la sua forza che raccontano la cultura siciliana attraverso un mix di ironia, comicità e realismo crudo.

Premio riconosciuto per essersi distinto nel campo culturale, in particolare per il contributo dato alle tradizioni popolari, al teatro di parole e alla narrazione. Attraverso trasposizioni contemporanee, il suo lavoro offre una lettura attuale, dando vita a un teatro sociale. L’arte degli antichi cantori rivive così, rinnovata e pertinente, nel culto più moderno e necessario della nostra epoca.

• Enna

Giuseppe Lo Gioco, imprenditore.

È il fondatore di Crisa la Carta a Mano, una cartiera artigianale situata nel cuore della Sicilia, dove produce carta utilizzando antiche tecniche artigianali, con l’ausilio delle mani, di un telaio e di una grande passione. Il suo percorso nel mondo dell’artigianato artistico inizia a Firenze, dove, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Storia dell’Arte, entra in contatto con il mondo della carta fatta a mano. Da lì nasce il desiderio di approfondire questa arte, prima a Firenze e poi a Fabriano.

Ma come unire la passione per la carta artigianale con la volontà di tornare in Sicilia? Giuseppe, insieme al suo gemello Francesco, sviluppa un progetto che porta questo mestiere tradizionale nel cuore della Sicilia, a Leonforte, il loro paese d’origine, dando vita così a un’emigrazione al contrario. Dal 2023, la sua start-up, l’unica cartiera artigianale dell’isola, si propone di preservare e promuovere un’antica tradizione dell’artigianato artistico italiano, trasmettendo questo sapere alle nuove generazioni attraverso laboratori didattici.

Giuseppe è un giovane dalle straordinarie qualità umane, professionali e culturali, che ha saputo sviluppare le sue competenze a beneficio della sua comunità, valorizzando Leonforte, l’hinterland e l’intera provincia siciliana.

• Trapani

Giuseppe Giuffrè, chef e promotore dell’enogastronomia.

Fondatore e amministratore unico dell’Azienda di ristorazione “Casa Giuffrè Srl” e presidente della “Peppe Giuffrè Editore”. È anche consigliere di Officina Gastronomica S.n.c. e ha ricoperto il ruolo di Official Events Partner per prestigiosi marchi internazionali come Cartier, Hermes, Bulgari, D&G, BMW, Google, Ferrari e Porsche.

Imprenditore nel settore gastronomico, ha dedicato la sua carriera a promuovere l’immagine e la qualità della cucina siciliana, sia in Italia che all’estero, attraverso una visione innovativa e aggiornata dei piatti tradizionali. Come divulgatore della cultura gastronomica siciliana, è anche responsabile dei “Tascabili Gastronomici Semplicemente Sicilia” e Rettore dell’Accademia Mangia’s.

Premiato per essersi distinto a livello professionale, culturale e sociale, grazie al suo significativo contributo nella promozione della cucina e della cultura del territorio trapanese e siciliano, sia in Italia che nel mondo.

Il riconoscimento va alla passione e alla competenza che da sempre caratterizzano il suo lavoro.

• Messina

Lelio Bonaccorso, fumettista, illustratore e poeta siciliano.

Lelio Bonaccorso, nato a Messina nel 1993, si forma presso l’Istituto d’Arte della sua città, e successivamente alla Scuola del Fumetto di Palermo. È in questo ambiente che entra in contatto con lo sceneggiatore Marco Rizzo, con cui avvia una lunga e proficua collaborazione. Nel 2009 pubblicano insieme Peppino Impastato un giullare contro la mafia (Becco Giallo), vincitore del Premio Satira a Forte dei Marmi, del Premio Giancarlo Siani a Napoli e del Premio Boscarato per la miglior sceneggiatura.

L’esperienza artistica di Bonaccorso si amplia con la pubblicazione di altri lavori di successo come Gli ultimi giorni di Marco Pantani (Rizzoli Lizard), Que Viva el Che Guevara(BeccoGiallo), Jan Karski. L’uomo che scoprì l’Olocausto(Rizzoli Lizard) e numerosi altri titoli, tra cui La mafia spiegata ai bambini, L’immigrazione spiegata ai bambini e Salvezza(Feltrinelli). Questi lavori sono stati tradotti anche in Francia per Futuropolis.

Nel 2012, Bonaccorso inizia una carriera internazionale, collaborando con case editrici di fama mondiale come Marvel e DC Comics/Vertigo. Grazie alla collaborazione con Panini Comics, realizza illustrazioni per gli X-Men, una copertura per Justice League e un manifesto per Warner Bros. e Panini/DC Comics.

Tra il 2013 e il 2024, Bonaccorso continua a pubblicare numerosi lavori, tra cui Per amore di Monna Lisa (Feltrinelli/Steinkis), storie per Spiderman Magazine (Disney/Marvel), e diverse collaborazioni con sceneggiatori come Loulou Dedola e Nadia Terranova. I suoi progetti includono anche The Passenger(Tunué), Sinai, la terra illuminata dalla luna (Beccogiallo), e Le Pére Turc (Glénat). Inoltre, ha curato illustrazioni per libri come Il leggendario Federico II e Capi, colleghi, carriere (Gribaudo).

Bonaccorso è anche attivo nel campo dell’animazione, collaborando con il regista messinese Antonello Piccione per cortometraggi come To the Star e U Piscispada, entrambi premiati a livello internazionale. Nel 2022 pubblica il libro di poesie Fiori di vento.

I suoi lavori sono stati esposti in numerosi paesi, tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Usa, Canada, e Polonia, e ha partecipato a importanti eventi come l’iniziativa Arezzo Comics Wave, promossa dall’Arezzo Wave Festival. Ha anche realizzato storyboard per spot pubblicitari, vincendo il Bokeh Fashion Film Festival in Sudafrica per il suo lavoro su Tuscanini.

Nel 2021, Bonaccorso organizza, insieme alla Direzione del Museo Regionale di Messina, la mostra Illustrazioni e fumetti al MuMe, esponendo le sue opere insieme a quelle di altri artisti. Nel 2022, le tavole della sua graphic novel Salvezza, realizzata con Marco Rizzo, sono esposte al Palazzo Blu di Pisa nella mostra Connessioni, raccontare la speranza. Inoltre, Bonaccorso è attivo come formatore, tenendo corsi e seminari in università, scuole, e istituzioni culturali, come l’Istituto di Cultura Italiana di Santiago del Cile.

