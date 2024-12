“Biddiza, il Rosa di Akrai”: a Palazzolo Acreide (SR) un weekend dedicato all’artigianato agroalimentare e all’imprenditoria femminile

- Pubblicità -

Palazzolo Acreide, martedì 3 dicembre 2024 – Sabato 7 e domenica 8 dicembre, Palazzolo Acreide si animerà con “Biddiza, il Rosa di Akrai”, un evento promosso dal Comune di Palazzolo in sinergia con la CNA di Siracusa, nell’ambito del programma Sicilia che piace sostenuto dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.



L’iniziativa punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio ibleo, con uno sguardo particolare al mondo dell’imprenditoria femminile, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante in settori chiave come agroalimentare, artigianato e servizi legati al turismo.

Un programma ricco di esperienze

Sabato, dalle 18:00, il corso Vittorio Emanuele diventerà il fulcro dell’evento, con degustazioni, esposizioni, musica dal vivo e mercatini natalizi. Le attività commerciali e artigianali lungo il corso resteranno aperte, offrendo ai visitatori un’esperienza unica nel cuore di Palazzolo.

Ad aprire l’evento sarà il talk Biddizza, il Rosa di Akrai, un momento di confronto sull’imprenditoria femminile che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui l’attrice e imprenditrice Margaret Madet, la scrittrice e giornalista Donatella Briganti, l’imprenditrice Annalisa Spatola (Moak Caffè), Rosanna Magnano (presidente provinciale CNA) e Silvia Spadaro, imprenditrice della comunicazione impegnata nel progetto sociale “Le Tele di Aracne”.



“La crescita delle imprese femminili è un dato positivo che racconta un cambiamento culturale importante. Con ‘Biddiza’ vogliamo celebrare questo spirito imprenditoriale e creare un’occasione di confronto e valorizzazione del territorio,” ha dichiarato Gianpaolo Miceli, segretario provinciale della CNA di Siracusa.

La domenica tra tradizione e folklore

Domenica sarà una giornata intensa, con dimostrazioni artigianali, degustazioni, esibizioni di folklore a cura del gruppo Augusta Folk e una partecipazione attiva degli istituti agrario e alberghiero di Palazzolo Acreide, che daranno prova delle loro competenze a supporto delle tradizioni locali.



“Questo evento rappresenta una sinergia perfetta tra il mondo della piccola impresa, la scuola e la comunità. Palazzolo Acreide, con le sue bellezze architettoniche e il suo ricco patrimonio enogastronomico, sarà il teatro ideale per un’esperienza unica,” ha aggiunto Miceli.

“Ancora una volta la sinergia con CNA e tante realtà del territorio – conclude l’ assessore al turismo Aiello – si rivelano strategiche per promuovere il territorio, le imprese e accogliere visitatori, in un fine settimana importante come quello dell’ Immacolata, che apre le iniziative natalizie nella nostra comunità”.



Concluderanno le serate la musica della Piperband sabato e i mercatini artigianali, sull’esperienza positiva dell’ Agrimontana, che verranno riproposti in versione natalizia nell’atrio comunale.