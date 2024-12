DO YOUR MOB 2024: a Catania torna l’evento dedicato alla mobilità transnazionale

- Pubblicità -

Il 5 e il 6 dicembre si terrà a Catania la 12esima edizione di DO YOUR MOB, l’evento di Scuola Centrale Formazione dedicato alla mobilità. L’edizione di quest’anno si intitola “L’Ecosistema della Mobilità di Apprendimento: dalla valorizzazione delle competenze alla valorizzazione dei territori” e vuole offrire una riflessione sul tema della relazione tra benessere dei giovani e mobilità transnazionale. Non è un caso che SCF abbia scelto proprio la città etnea per la due giorni di lavori: per la sua vivacità culturale, il clima, il territorio e le tradizioni, Catania è, infatti, una delle mete più ambite dagli studenti europei, soprattutto del Nord e Centro Europa, che partecipano al programma Erasmus+. Negli ultimi dodici mesi, il Centro di Formazione Professionale della Fondazione ODA-Opera Diocesana Assistenza, storico associato di SCF, ha accolto decine di ragazzi, protagonisti di esperienze di mobilità breve.

La dimensione esperienziale, “situata” delle attività su cui vertono i progetti Erasmus+ è uno dei focus della 12esima edizione di DYM. Tra momenti assembleari di incontro con esperti e workshop dedicati, molti professionisti della formazione potranno partecipare ad un percorso di approfondimento e di analisi di contesto, ma anche di individuazione di strumenti e modelli possibili di supporto psico-pedagogico ai coordinatori di mobilità e ai tutor di mobilità di allievi. Questi modelli e strumenti potranno rappresentare un primo approccio ad una preparazione “emotiva” alla mobilità transnazionale.

La decisione di affrontare questo tema nasce dai follow up sui processi di mobilità coordinati da SCF. Le indagini svolte hanno evidenziato la necessità di intervenire sul tema del benessere, in particolare fornendo agli operatori gli strumenti necessari per affrontare la questione in maniera adeguata.

Anche quest’anno l’iniziativa ha suscitato l’interesse di molti: alla chiusura delle iscrizioni, Scuola Centrale Formazione conta 130 partecipanti per quanto riguarda la conferenza del 5 dicembre e oltre 100 per quanto riguarda i workshop. Le organizzazioni rappresentate in tutto sono 62, di cui 28 provenienti dal territorio italiano e 34 dall’estero (Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Danimarca, Irlanda, Germania, Finlandia, Turchia, Malta, Grecia), a sottolineare il carattere internazionale dell’evento. Per Do Your Mob si tratta di un grande successo, dato che segna un aumento di circa 20 organizzazioni rispetto a quelle presenti gli anni scorsi.

Molte le personalità di rilievo che interverranno. Tra questi anche monsignor Luigi Renna, vescovo di Catania e personalità da sempre molto vicina ai temi dell’istruzione, della formazione e all’inclusione dei giovani, che aprirà i lavori con un proprio contributo sull’argomento. Previsti, inoltre, gli interventi del Commissario Straordinario dell’ODA, Adolfo Landi, e dei vertici del Dipartimento Formazione della Regione Siciliana. Da segnalare anche le presenze ormai storiche della Commissione Europea e dell’Agenzia Nazionale Erasmus Italia – INAPP, rispettivamente rappresentate da Anna Barbieri, Policy Officer della DG Employment e promotrice dell’eccellenza europea nella formazione professionale e Anna Butteroni, referente per le attività di monitoraggio e tutoring dei progetti di mobilità Erasmus rivolti ad allievi e operatori della formazione professionale. Inoltre, a supporto dell’evento, sarà presente anche una delegazione di ambasciatori E-twinning in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale Indire e dell’Agenzia europea Europe Direct Catania dell’Università di Catania.

I lavori si terranno nelle giornate del 5 e 6 Dicembre, a Catania. Il 5 dicembre presso il Museo Diocesano di via Etnea, tra le 08:30 e le 13:00, si terrà la conferenza pubblica, in cui con l’aiuto di vari esperti si affronterà il tema del benessere emotivo nel contesto della mobilità transnazionale. L’evento proseguirà poi nel pomeriggio e nella mattinata successiva all’Hotel Nettuno, in viale Ruggero di Lauria, con dei workshop dedicati a vari aspetti della mobilità: dall’importanza che ricopre all’interno del curriculum formativo alle dinamiche di parità di genere, dalla mobilità green ai più recenti metodi per gestirla. L’evento si concluderà con una visita all’azienda locale STMicroelectronics.