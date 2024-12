Spettacoli, al Teatro Agricantus di Palermo debutta “Senza offesa”, l’invito alla leggerezza di Antonio Pandolfo

Da giovedì 5 e fino al 22 dicembre nel teatro di via XX Settembre va in scena il nuovo spettacolo dell'attore originario di Alcamo che con l'ironia flemmatica che lo contraddistingue analizza la crescente pressione a cui siamo sottoposti ricercando la felicità in cose effimere

Al Teatro Agricantus di Palermo è iniziato il count-down verso le festività natalizie. In questi giorni che precedono il Natale nel teatro diretto da Vito Meccio sarà messo in scena Senza offesa, nuovo spettacolo di e con Antonio Pandolfo che debutta giovedì 5 dicembre alle ore 21 e replicherà tutti i week-end fino al 22 dicembre (giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 18. Prenotazioni al numero 091 309636).

Con quell’ironia flemmatica che lo contraddistingue, Antonio Pandolfo in questo spettacolo analizza la crescente pressione a cui tutti noi siamo sottoposti: ansie, paure ed incertezze alle quali cerchiamo di reagire. E anche se cambiano i tempi e i punti di vista, rimane invariata quella spasmodica ricerca della felicità che spesso passa attraverso stereotipi sociali che si fondano su un benessere fittizio, apparente e talvolta irreale.

«Questo spettacolo vuole essere un invito ad alleggerire – dice Antonio Pandolfo – in tempi in cui abbiamo raggiunto livelli di esaurimento e intolleranza mai visti. Viviamo quotidianamente dando troppo valore a cose effimere come bellezza, soldi e possesso di oggetti, mentre abbiamo perso di vista gli altri e, soprattutto, la visione d’insieme. Ecco, alla vigilia di Natale “Senza offesa” è uno spettacolo che promuove l’inclusione».

Toccato e profondamente scosso dalle sempre più frequenti storie di violenza, Antonio Pandolfo dedica ancora una volta il suo spettacolo alle donne: «Salveranno il mondo – chiosa –, le donne riescono sempre a risolvere tutto».

Certo per sistemare le cose serve una reazione autentica e concreta definita dal buon senso… ma come si fa a ridere di questo? Pandolfo non ha dubbi: «Mandando tutti a quel paese, ma senza offesa!».

Si replica fino a domenica 8 dicembre poi nei week-end fino al 22 dicembre. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura